Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı istatistik bilgileri

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda bu akşam Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Siyah-beyazlı ekip, kupanın 5. turunda Tarsus İdman Yurdu'nu 3-1 yenerek tur atladı. Çaykur Rizespor ise Eskişehirspor'a 3-0 üstünlük kurarak adını son 16 turuna yazdırdı.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Utku, Necip, Welinton, Montero, Nsakala, Dorukhan, Oğuzhan, Mensah, Ghezzal, Nkoudou, Aboubakar

Rizespor: Zafer, Onur, Emir, Selim, Alberk, Yasin, Donsah, Fernando, Michalak, Doğan, Kemal.

Beşiktaş ile Çaykur Rizespor Ziraat Türkiye Kupası maçında bir üst tura çıkmak için kozlarını paylaşacak. Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bu sezon uygulanan yeni statü gereği son 16 tur mücadelesi, tek maç eleme usulüne göre yapılacak. Karşılaşmayı kazanan takım, çeyrek finale yükselecek. İşte, Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı hakkında tüm bilgiler...

Beşiktaş ile Çaykur Rize arasında Vodafone Park'taki karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Atv'den canlı yayınlanacak mücadeleyi hakem Sarper Barış Saka yönetecek.

BEŞİKTAŞ'IN KADROSU

Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Çaykur Rizespor ile yapacağı karşılaşmanın kadrosu belli oldu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, sakatlıkları nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı kalan Adem Ljajic ile Gökhan Töre de kadroya dahil edilirken, Domagoj Vida, Valentin Rosier ve Atakan Üner kadroda yer almadı.



Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, karşılaşma için şu oyunculara kadroda yer verdi:

Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Francisco Montero, Fabrice N'Sakala, Welinton, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçi, Josef de Souza, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Bernard Mensah, Georges-Kevin N'Koudou, Güven Yalçın, Vincent Aboubakar, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Ajdin Hasic, Gökhan Töre.

KONUK EKİP ALARMADA

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hasan Türüt, yaptığı yazılı açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş ile yapılacak müsabaka öncesi sporcu, teknik ekip ve ilgili yöneticilere Kovid-19 PCR testi yapıldığını belirtti.



Türüt, test sonucu pozitif olarak rapor edilen bir futbolcunun izole edildiğini, mevcut algoritmalar rehberliğinde gerekli takip ve tedavi süreçlerinin başlatıldığını kaydetti.

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