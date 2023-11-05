Beşiktaş camiasını heyecanlandıran isimler: Löw ve Sergen Yalçın

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Beşiktaş’ta 3 Aralık Pazar günü yapılacak olağanüstü kongre öncesi adaylar transfer çalışmalarına öncelik verdi. Mevcut yönetim seçime kadar Burak Yılmaz’la devam kararı alırken kongre sonrası yeni bir teknik direktörün gelmesi bekleniyor.

ÇEBi ÜÇ FUTBOLCU TRANSFER EDECEK

Adaylık için yeşil ışık yakan mevcut başkan başkan Ahmet Nur Çebi’nin, Türkiye’de bir dönem Fenerbahçe’yi de çalıştıran, Alman Milli Takımı ile Dünya Kupası kaldıran Joachim Löw’le anlaşmak için harekete geçtiği öğrenildi. Çebi’nin teknik direktörü belirledikten sonra takıma 3 önemli ismi transfer edeceği de gelen haberler arasında.

ŞAMPiYON YAPTIĞI TAKIMA DÖNMEK iSTiYOR

Seçim hazırlıklarını sürdüren asbaşkan Emre Kocadağ da daha önce siyah beyazlı takımla şampiyonluk yaşayan Sergen Yalçın’la temasa geçti. Yalçın’ın, Kocadağ’ın yaptığı teklife sıcak baktığı öğrenildi. Beşiktaş’ta hem futbolcu hem teknik direktör olarak önemli başarılara imza atan Yalçın’ın yeniden Beşiktaş’ta çalışmayı çok istediği belirtildi.

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