Beşiktaş BOA, EuroCup finalinde avantajı kaptı! Rövanş...

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Kadınlar EuroCup finali ilk maçında Beşiktaş BOA, İngiltere ekibi London Lions'ı evinde 75-68 mağlup etti. 10 Nisan'da deplasmanda oynanacak maçı 7 sayıdan daha az bir farkla kaybeder veya kazanırsa Beşiktaş BOA, şampiyonluğa ulaşacak.

SALON: BJK Emlakjet Spor Kompleksi

HAKEMLER: Beniamino Attard, Amal Dahra, Sinisa Prpa

BEŞİKTAŞ BOA: Nogic 18, Evans 20, Lazic 9, Elif Bayram 10, Li 8, Krivacevic 10,

LONDON LIONS: Fagbenle 9, Peddy 2, Samuelson 16, Snytsina 10, Winterburn 23, Beckford-Norton, Gustafson 8, Katanic, Meyers

1’İNCİ PERİYOT: 20-15

DEVRE: 40-27

3’ÜNCÜ PERİYOT: 51-43

5 FAUL: 38.98 Lazic (Beşiktaş BOA)