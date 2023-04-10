Beşiktaş - Bitexen Giresunspor maçı sonrası çarpıcı yorum ve şampiyonluk hesabı! "Mutsuzlara fısıldayan adam, bu ligin üzerinde..."

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Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş ile Giresunspor kozlarını paylaştı. Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi Beşiktaş 3-1'lik skorla kazandı.

Giresunspor, 21. dakikada Bajic'in attığı golle öne geçen taraf oldu. Siyah-beyazlılar, 39. dakikada Aboubakar'ın penaltı golüyle skoru eşitledi. Kamerunlu yıldız, 45+5. dakikada ise durumu 2-1 yaptı. İlk yarıda başka gol sesi çıkmazken son sözü söyleyen isim 54. dakikada Nathan Redmond oldu.

Süper Lig'deki galibiyet serisini 5 maça çıkaran Beşiktaş, 2 maç fazlasıyla puanını 55 yaptı ve ikinci sıraya yükseldi. Giresunspor ise 24 puanda kaldı.

DERBİ KADROSUNDAN 2 DEĞİŞİKLİK

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Siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Şenol Güneş, Giresunspor karşısında son oynadıkları Fenerbahçe maçının 11’ine göre 2 değişiklik ile sahaya çıktı. Tecrübeli teknik adam, Tayyip Talha Sanuç ve Gedson Fernandes’in yerine Roman Saiss ve Nathan Redmond'a görev verdi.

Siyah-beyazlılar, Giresunspor karşısına; Mert Günok, Onur Bulut, Roman Saiss, Omar Colley, Masuaku, Amir Hadziahmetovic, Ghezzal, Salih Uçan, Nathan Redmond, Cenk Tosun ve Aboubakar 11'i ile çıktı.

CENK TOSUN DEVAM EDEMEDİ

Siyah-beyazlılarda müsabakaya 11’de başlayan Cenk Tosun, talihsiz bir sakatlık yaşadı. Girdiği ikili mücadele sonrası kasığında yaşadığı problem nedeniyle kendini yere bırakan Cenk’e ilk müdahaleyi saha içinde Beşiktaş sağlık ekibi yaptı. Ancak 31 yaşındaki santrfor, maça devam edemedi ve yerini 35. dakikada Gedson Fernandes’e bıraktı.

ABOUBAKAR İMDADA YETİŞTİ

Cenk Tosun kenara geldiği dakikalarda Beşiktaş 1-0 yenik durumdaydı. Ancak Aboubakar sahneye çıktı ve 39. dakikada penaltıdan kaydettiği golle skoru eşitledi. İlk yarının son anlarında ise bir kez daha ağları havalandıran Aboubakar, maça damga vuran isim oldu.

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GOLDEN SONRA DİKKAT ÇEKEN SEVİNÇ

Aboubakar kaydettiği ikinci golün ardından Giresunsporlu Alexis Perez'in karşısına geçip bir süre gözlerine baktı. Sonrasında iki takımın oyuncuları da araya girdi.

3 YIL SONRA BAŞARDI, 5 MAÇTIR BOŞ GEÇMİYOR

Kamerunlu yıldız, Kasım 2020'deki Fenerbahçe maçının ardından ikinci kez bir Süper Lig karşılaşmasının ilk yarısında iki golü Giresunspor filelerine gönderdi. Aboubakar, son 5 lig maçının tamamında ağları havalandırdı ve süreçte 6 gol atarken 1 de asist yaptı.

UĞUR MELEKE: MUTSUZLARA FISILDAYAN ADAM

Güneş için sporcunun yaşı fark etmiyor, potansiyeline inanıyorsa onu zirveye çıkarıyor.

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Takvimler Ocak 2010’u gösteriyorken o sıralarda beklentileri karşılayamamış bir santrfor olarak hayatımızda bulunan Burak Yılmaz 25 yaşındaydı. İki büyük takımda, Beşiktaş’ta ve Fenerbahçe’de değerli şanslar bulup kullanamamıştı. Artık kiralık olarak Eskişehir’deydi ve hemen herkese göre kalan hikayesi Anadolu turu şeklinde geçecekti. Ancak Burak hakkında bir kişi, Şenol Güneş daha farklı düşünüyordu. Onu Trabzon’a transfer etti, bir rehabilitasyon sürecinden geçirdi. Sonrasını zaten biliyorsunuz: Goller, krallıklar, şampiyonluklar, uluslararası başarılarla dolu süper bir hikaye yarattı kendine Burak. Hâlen de Hollanda’da Fortuna Sittard formasıyla devam ediyor o süper kariyerine.

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BURAK’LA SINIRLI KALMADI

Şenol Güneş’in kariyeri düşüşe geçenlere, mutsuzlara, gençlere-yaşlılara, yerlilere-yabancılara dokunuşları Burak’la sınırlı kalmadı, onlarca farklı isimle devam etti. Trabzon’da Engin, Umut, Beşiktaş’ta Cenk, Babel, Gomez... Şu sıralarda yine Mert, Redmond ve Aboubakar gibilerle devam ediyor mutsuzlara fısıldamaya kurt teknik adam. Onun için sporcunun yaşı, pozisyonu ya da pasaportu fark etmiyor. Bir futbolcunun potansiyeline inanıyorsa, onu toparlayıp zirveye çıkarmakta usta adeta.

HER DAiM ARZULU VE iŞTAHLI

Beşiktaş, Süper Lig’de son beş haftadır üst üste galip geliyor. Maç başına yaklaşık 3 gol atıyor. Zaman zaman kötü oynuyor, bazen geriye düşüyor. Ancak bir şey değişmiyor: Her daim arzulu, her daim iştahlılar. Kolaya kaçmıyor, hatta çoğunlukla zoru deniyorlar. Dün Ghezzal’in ilk yarım saatte kaç pas hatası yaptığını, kaç fırsatı harcadığını sayamadım. Ama aynı Ghezzal o hataları yaptıktan dakikalar sonra bir mükemmel şutu direğe vuruyor, bir de asist yapıyor Aboubakar’a.

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Çünkü Şenol Güneş’in takımındaki herkes şunu biliyor: Güneş, yetenekli oyuncuyu seviyor. Hata yapmasına fırsat tanıyor. Bir hata, iki hata... Üçüncüde doğruyu yapıp katkı sağlayacağı inancını geçiriyor futbolcuya. O zaman da ortaya, Cenk gibi, Redmond gibi, Aboubakar gibi, Ghezzal gibi keyif veren performanslar çıkıyor.

GÜNTEKİN ONAY: ABOUBAKAR, REDMOND VE MASUAKU

Beşiktaş’ta Şenol Güneş işleri rayına oturtmuş görünüyor.

Beşiktaş, Giresunspor’un iyi başladığı ve 1-0 öne geçtiği ilk 20 dakikalık bölümde maça hiç giremedi. Basit top kayıpları, anlamsız pas hataları ile rakip yarı alanda topu tutamayan siyah beyazlılar 1-0 yenik duruma düştükten sonra adeta uyandı.

Cenk Tosun’un sakatlanarak yerini Gedson Fernandes’e bırakmasının ardından orta alanda üstünlüğü tamamen ele geçirdi ve maç tek taraflı bir oyuna dönüştü.

Devre bitmeden Vincent Aboubakar’ın golleriyle 2-1’i bulan Beşiktaş, Nathan Redmond’ın şık vuruşuyla farkı 2’ye çıkartıp rahatlarken üstün oyununu da skora yansıtmış oldu.

3-1’DEN SONRA TEMPO DÜŞTÜ

3-1’den sonra düşen tempoyu yükseltmek için Şenol Güneş, 3 oyuncu değişikliği birden yaptı. Ancak skoru yeterli gören Beşiktaşlı futbolcular, maça beklenen hareketi getirmedi. Dün başta Arthur Masuaku olmak üzere, Nathan Redmond; çıkana kadar Salih Uçan ve Vincent Aboubakar’ın etkili futbolları siyah beyazlılara galibiyeti getirdi.

Şenol Güneş işleri rayına oturtmuş gözüküyor, oyun anlamında bazı eksikleri de olsa üst üste 5 maç kazanan Beşiktaş, kazanma alışkanlığı elde ederken, yenik duruma düşse dahi özgüvenli oynayıp iyi reaksiyon veriyor.

KALiTELi VE GENiŞ KADRO

Siyah beyazlıların kaliteli ve geniş bir kadrosu var. Vincent Aboubakar ve Rachid Ghezzal bu ligin üzerinde oyuncular. Kaleci Mert Günok formda ve tekrar kendini buldu. Arthur Masuaku önemli bir momentum yakaladı. Beşiktaş, Galatasaray derbisine kadarki süreçte 3’te 3 yaparak çıkabilirse derbiye farklı bir hedefle çıkabilir.