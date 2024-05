Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'tan teknik direktör arayışı için yeni açıklama: 'Türk hocaya daha sıcağız, hemen gelmek isteyenler var'

Haberin Devamı

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, TRT Spor'un canlı yayınında önemli açıklamalar yaptı.

İşte Hasan Arat'ın sözleri;

Sportif olarak çok zor bir başlangıç yaptık. Bu başlangıç bizi çok üzdü. Tahmin etmediğimiz kurumsal sıkıntılarla karşı karşıya kaldık ancak sportif sıkıntılar, kurumsal sıkıntıların çok önüne geçti. Ben taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum, bize olan güvenleri eksilmedi. Salı günü gördünüz, Beşiktaş tribünleri yıllardan beri ilk kez böyle coşkuluydu. Biz o maçı taraftarımızla kazandık. Beşiktaş futbolcusu, taraftarı ve çocuklar için oynadı. Benim de en büyük isteğim buydu.

Herkes kenetlenir

Serdal Adalı'yı maçtan sonra soyunma odasına ben götürdüm. Ben Beşiktaş'ta yetiştim, burada kuralları çok iyi bilirim. Bizim camia seçimlere yakın heyecanlanır ama Beşiktaş'a dokunulduğu an herkes kenetlenir. Maç bitti, 'Serdal yürü soyunma odasına gidiyoruz' dedim. Seçim bitti artık, Serdar Adalı benden daha az Beşiktaşlı değil ki.

Beşiktaş bunu hak etmiyor

Beşiktaş 3 sezondur Kasım ayında havlu atıyor, bu kabul edilemez. 40 puan fark olur mu ya! Bu bize yakışmaz, Beşiktaş bunu hak etmiyor.

Alanya maçını seyredince vazgeçtiler

Fernando Santos'un gelişine camia çok destek verdi. Çok üzüldüm yolları ayırırken ama kupayı riske edemezdik. Çok iyi bir kontrat yaptık, böyle bir hocayı o kısa sürede getirmek önemliydi. Bazı hocalar vardı, bizim Alanya maçını seyredince vazgeçti. Bütün bu ortalamaya baktığınızda en iyi ortalamaya Serdar Topraktepe sahip. Fernando Santos'a 'Matematiksel olarak sizi savunabileceğim bir şey yok' dedim. Kalması yönünde oy kullanan kimse yoktu. Benim yönetim kurulu üyelerim kıymetlidir, her birini dinlerim.

Al-Musrati yorumu

Al-Musrati'ye laf atıyorlar değil mi? Şampiyonlar Ligi'nin en iyi üçüncü 6 numarası, bütün tekniklerde. Adamın şansı tutmadı, başına gelebilecek en kötü şeyler geldi. Benim camiam sahip çıkacak, bu benim oyuncum. Bunların çoğu benim çocuklarımdan küçük. Bunlar çok gençler, okuyup moralleri bozuluyor.

Türk hocaya daha sıcağız

Nuri Şahin, Şenol Güneş ve Sergen Yalçın'ın dışında bir yerli teknik direktör adayımız daha var. Yerli olunca illa Türkiye'de olması gerekmiyor. Sergen Yalçın ve Şenol Güneş, Beşiktaş'ın çok değerli insanları. Ben her iki hocamın da her zaman Beşiktaş'ın gündeminde olacağına inanan bir insanım. Serdar Topraktepe var, önce onunla görüşeceğiz. Her şey olabilir, asla 'asla' demeyeceksin. Nuri Şahin bugün Şampiyonlar Ligi finalindeki ilk yardımcı hoca. Hemen gelmek isteyenler var, Solskjaer, van Bronckhorst... Tercihimizi daha çok Türk hoca yönünde evriltmeye başladık. Arkadaşlarım daha sıcak Türk hocaya.

Muçi, Semih ve transfer çalışmaları

Muçi'ye çok teklif geliyor, Avrupa Şampiyonası öncesi konuşmayız dedik. Semih için de aynı şeyi söyledik. Afrika'ya fazla gitmeyeceğiz, öyle görünüyor. Bu sene sözleşmesi biten çok az oyuncu var. Montero bile 2025'te bitiyor. Ben ne yapacağım söyleyin bakayım? Hüseyin Yücel, basketbol için düşündüğü parayı futbola ayırmaya karar verdi şimdi. İyi bir şey ortaya çıkarmak zorundayız çünkü.

Sergen Yalçın ile görüşme oldu mu?

Oldu, Sergen Yalçın benim camiamın kıymetlisidir. Halini hatrını her zaman sorarım. Resmi bir görüşme yapmadım.

Rıza Çalımbay süreci nasıl yönetildi?

Bence iyi yönetildi. Bu ayrılık, profesyonel bir ayrılıktı. Bu hiçbir zaman benim hocama, kaptanıma başka bir gömlek giydiremez. O yüzden bu konuda konuşmam. Müzede forması duran kaptanıma bir şey demem

