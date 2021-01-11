Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin koronavirüs test sonucu negatife döndü

Beşiktaş, Başkanı Ahmet Nur Çebi ile Asbaşkanı Emre Kocadağ’ın bugün yapılan Covid-19 PCR testlerinin negatif sonuçlandığını açıkladı. Siyah beyazlı kulüp, tüm takımın testten geçtiğini ve pozitif bir vakaya rastlanılmadığını belirtti.

Beşiktaş'ın yaptığı açıklama şu şekilde;

Covid-19 teşhisiyle bir süredir tedavi görmekte olan Başkanımız Ahmet Nur Çebi ile Asbaşkanımız Emre Kocadağ’ın bugün yapılan Covid-19 PCR testleri negatif sonuçlanmıştır.

Öte yandan, Futbol A Takımımızın teknik heyeti, sporcuları ve idari personeline bugün Covid-19 PCR tarama testi uygulanmış ve test sonuçlarında pozitif bulguya rastlanmamıştır.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

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