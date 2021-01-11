Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin koronavirüs test sonucu negatife döndü
Beşiktaş, Başkan Ahmet Nur Çebi ve Asbaşkan Emre Kocadağ’ın koronavirüs testlerinin negatif sonuçlandığını açıkladı.
Beşiktaş, Başkanı Ahmet Nur Çebi ile Asbaşkanı Emre Kocadağ’ın bugün yapılan Covid-19 PCR testlerinin negatif sonuçlandığını açıkladı. Siyah beyazlı kulüp, tüm takımın testten geçtiğini ve pozitif bir vakaya rastlanılmadığını belirtti.
Beşiktaş'ın yaptığı açıklama şu şekilde;
Covid-19 teşhisiyle bir süredir tedavi görmekte olan Başkanımız Ahmet Nur Çebi ile Asbaşkanımız Emre Kocadağ’ın bugün yapılan Covid-19 PCR testleri negatif sonuçlanmıştır.
Öte yandan, Futbol A Takımımızın teknik heyeti, sporcuları ve idari personeline bugün Covid-19 PCR tarama testi uygulanmış ve test sonuçlarında pozitif bulguya rastlanmamıştır.
Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.
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