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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Talisca açıklaması! 'Getirene getirme denmez'

#Anderson Talisca#Beşiktaş#Ahmet Nur Çebi
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebiden Talisca açıklaması Getirene getirme denmez

Beşiktaş'a geri döneceği konuşulan Brezilyalı yıldız Anderson Talisca'yla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Ahmet Nur Çebi, sponsorların transfer için devreye girmeleri halinde buna karşı çıkmayacaklarını belirtti.

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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlılara geri döneceği iddia edilen Anderson Talisca'yla ilgili sorulan soruya yanıt verdi.

Sponsorluk anlaşmasının imza töreninde konuşan Çebi, sadece Talisca değil başka futbolcuların da sponsorlar aracılığı ile transfer olabileceğini söyledi.

"Sponsor transfer yapacak mı?" sorusuna da yanıt veren Ahmet Nur Çebi "Getirene getirme denmez. Taraftar birini istiyorsa, siz de onu getirirseniz, ben yapınca beni göklere çıkarıyorlar, benim yerime siz göklere çıkarsınız. Akıllarına bunu sokuyorsunuz, iyi yapıyorsunuz. Onlar da anlıyorlar. Üstüne iyi bir futbolcu da getirirseniz, bundan daha fazlasını istiyorsanız, bu konu taraftar için çok önemli. Talisca da olabilir, daha iyisi de olabilir. Neden sınırlıyorsunuz ki? Kur sabitlemesi yok. Ben hiçbir oyuncuma kur sabitleyemedim. Çok denedim ama olmadı maalesef! Kur sabitlemesi olmayacak. Belki de Türk lirası değer kazanacak. Ekonomimiz hep böyle gidecek değil, düzelecektir." açıklamasını yaptı.

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#Anderson Talisca#Beşiktaş#Ahmet Nur Çebi

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