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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: 'Yeniyiz, enerji doluyuz'

#Beşiktaş#Ahmet Nur Çebi#Vodafone Park
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Yeniyiz, enerji doluyuz
İsmail ER

Beşiktaş'ta ikinci kez başkan seçilen Ahmet Nur Çebi mazbatasını aldı ve açıklamalar yaptı.

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Beşiktaş'ta 29 Mayıs’ta gerçekleştirilen genel kurulda ikinci kez başkan seçilen Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyeleri mazbatalarını aldı.

Vodafone Park’ta gerçekleştirilen mazbata törenine; divan kurulu başkanı Tevfik Yamantürk, başkan Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulu üyeleri, seçme ve sicil, disiplin ile denetleme kurulu başkanları ve üyeleri, katıldı. Çebi “Yeni yönetim kurulu üyelerini ve başkan olarak beni seçen, Beşiktaş’ın en üst kurulu olan genel kurula bize gösterdiği teveccühler için teşekkür ediyorum” dedi.

DOKUZ YILDA BEŞİNCİ MAZBATA

Çebi yönetim kurulunda önemli değişiklikler olduğuna işaret ederek şunları söyledi: “Yepyeniyiz, enerji doluyuz. Benim 9’uncu senem. 5’inci mazbata alışım. Bir tek içinizde eski olan benim ve Avukat Engin Baltacı ağabeyimiz. Emre Kocadağ ve Umut Şenol kardeşimiz var. Ama araya 1, 2 tane de tecrübeli koymakta fayda var. Dolayısıyla Beşiktaş için çalışacağımıza, Beşiktaş’ı yukarılara taşıyacağımıza, Beşiktaş’ın menfaatlerini sonuna kadar koruyacağımıza, Beşiktaş’ımızın sportif başarılarla camiasını mutlu edeceğine, bu hırsla çalışacağımıza, yönetim kurulum adına hepinizin önünde söz veriyorum.

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#Beşiktaş#Ahmet Nur Çebi#Vodafone Park

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