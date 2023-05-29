Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: TFF başkanlığı gibi bir düşüncem yok

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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığına aday olacağı yönündeki iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Nevzat Demir Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çebi, "Şu ana kadar TFF Başkanlığı gibi bir düşüncem yok. Beşiktaş başkanıyım, sağlığım el verdikçe bunu yapmak istiyorum. Şu anki TFF başkanının çalışkan ve iyi niyetli olduğuna inansam da başarılı olduğunu düşünmüyorum. Kendisinin yerine seçimli bir şekilde bir başkasının devam etmesi gerektiğini düşünüyorum." dedi.

"BAŞARI REKABETTEN GELİR"

Yabancı kuralına da değinen Çebi, "Rekabetten uzak hiçbir şeyden başarı gelmez. Yabancılarla rekabet eden Türk çocuklarının da ortamının sağlanması lazım. Onlara 'Sadece siz oynayabilirsiniz, başkası bu ligde oynayamaz' diyerek şımartmamamız ve rahat olmalarını sağlamamamız lazım. Başarı, rekabetten gelir." şeklinde konuştu.

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"UEFA'DAN CEVAP GELMEDİ"

"UEFA ile görüşmedik, görüşlerini sorduk. Henüz bir cevap gelmedi. Cevap geldiğinde kamuoyu ile paylaşırız. Yapılan uygulamanın sağlıklı olmadığını düşünüyorum. Depremden etkilenmiş bir lig takımının dondurulup devam etmesi çok normal bir şey. Ben de destek verdim, vermemek mümkün değil. Ama uygulama basit ve net. Herhangi bir takım ligden çekiliyorsa, oynadığı maçlar dahil olmak üzere geçersiz sayılır. Bunu yok hükmünde kabul edip kafanıza göre karar alacaksınız, sonra depremin üçüncü günü bunu gündeme getirip bizi zor durumda bırakacaksınız. Bunlar, rahatsız olduğum konulardır. Bazı arkadaşlar 'Orada deprem oldu' diye açıklama yaptı. Tabii ki çok kötü şeyler oldu, elimden gelen her şeyi yaptım. Önceliğim orada insanlara yardımcı olmaktı ama bu arada hayat devam ediyor. Depremi unutmamamız gerektiğini bir kez daha vurguluyorum, ben hiçbir zaman unutmayacağım. Bunu laf olsun diye konuşanlara ve prim çıkartmaya çalışanlara yaptıklarının insani olmadığını söylemek zorundayım. İleri geri konuşmanın anlamı yok, hayat devam ediyor. Herkes ailesini, annesini kaybediyor ama ertesi sabah kalktığında ekmek parası için sokağa çıkıyor. Bunları bu kadar egzajere etmenin doğru olmadığını düşünüyorum. Bunları da birilerinin kendine yaptırdığını düşünüyorum. Kimi ima ettiğimi anlıyorsunuz siz."

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