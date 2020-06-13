Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: '20 milyon SMS bekliyoruz'

Spor Arena / İsmail ER - Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulübün ekonomik bağımsızlığını kazanmasını amaçlayan ‘Bırakmam Seni’ adlı bağış kampanyasını dün resmen başlattı. Vodafone Park’ta basın toplantısı düzenleyen Çebi, aylar önce yapmayı planladıkları kampanyayı koronavirüs pandemisi nedeniyle ertelemek zorunda kaldıklarını hatırlatarak, “Bu, taraftarımızın ısrarla ‘Sayın Başkan bağış kampanyası istiyoruz, Beşiktaş’a destek vermek istiyoruz’ söylemiyle oluşmuş bir bağış kampanyasıdır” dedi. Taraftarların manevi desteğine de ihtiyaçları olduğunu vurgulayan Çebi, “Her bir kuruşun yerinde harcanacağına kendim ve yönetim kurulu adına söz veriyorum. Bize destek olacak taraftarın tereddüdü olmamasını rica ediyorum” diye konuştu

'Biz buradayız, siz neredesiniz?'

Beşiktaşlı iş insanlarının da desteğine ihtiyaç duyduklarını kaydeden Ahmet Nur Çebi, “Ağaların eli tutulmaz. Kendilerinden bize destek olmalarını rica edeceğiz. Kimseyi zorlamayı düşünmüyoruz, ‘Biz buradayız siz neredesiniz’ diye sorarız” ifadelerini kullandı. Konuşmasının devamında siyah beyazlı camiaya seslenen Çebi, şunları söyledi: “Taraftar olmadan, camia bir araya gelmeden bu davayı kazanamayız. Parasal miktardan ziyade katılım sayısı daha fazla motive edecektir. Hedefimiz 15-20 milyon taraftarımızın SMS yollayarak Beşiktaş’a destek olması. 1 lira da, 1000 lira da aynıdır. Beşiktaş’ı uçurmak için bugünü bir milat kabul ediyoruz. Bize güvenmenizi istiyorum. Bırakmam Seni Beşiktaş’ım kampanyasıyla Beşiktaş’ın geleceğini inşa edeceğiz.”

Bu dava bitmeden gitmeyeceğiz

Kampanyayı sadece maddi olarak değerlendirmediğini kaydeden Çebi, Nasıl ayakta kalacağımızı kampanyanın sonunda tüm Türkiye’ye göstermiş olacağız. Bir SMS 20 lira olacak. Bu kampanya kendi başına duygusal bir kampanya, karşılığı yok. Bizim bağımsız Beşiktaş davamız var. Bu dava bitene kadar buradan gitmeyeceğiz. Gidip de UEFA’ya hesap verip uzlaşmak zorunda kalmamız hiç hoş değil. Yarın UEFA’ya gidip hesap vermek zorunda kalmamak için bu kampanyaya başlıyoruz. ‘Geçmişi bu kadar irdeleme’ diyenlere bunları söylemek zorundayız. Tahmin ediyorum uzlaşmak için UEFA’ya tekrar gideceğiz. Kesin değil ama gidebiliriz” diye konuştu.

Sergen hoca isterse sportif direktör gelir

Ahmet Nur Çebi, teknik direktör Sergen Yalçın’ın istemesi halinde sportif direktör getirebileceklerini söyledi. TRT Spor’a konuşan Çebi, “Sorumluluk Sergen Hoca’da, ben hesap vermeyeceğim, kendisi hesap verecek. Sergen Hoca için ne doğruysa, Beşiktaş için de o doğrudur. Sergen Hoca isterse sportif direktör gelir” dedi. Eski teknik direktör Abdullah Avcı’ya, sözleşmesi gereği yeni bir iş bulana dek ücret ödemeye devam ettiklerini belirten Çebi, eski futbolcuları Ricardo Quaresma’nın Beşiktaş’a dönmesinin söz konusu olmadığını da ifade etti. Başkan Çebi, sözleşmeleri bitecek futbolcuların durumuyla ilgili soru üzerine, “Gökhan Gönül ve Caner Erkin ile görüştük; ‘Düşünün taşının, ekonominin durumu ortada’ dedik. Kalmalarını istiyoruz. Cevabı lig bitince almak istiyoruz. Atiba’nın kalmasını istiyoruz” diye konuştu.

İNCELENMELİ

Kulübün mali denetimine de değinen Çebi, “Ben, gelecek yönetimlerin, geçmiş yönetimleri incelemesi gerektiğini düşünüyorum” dedi.

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