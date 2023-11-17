Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı: Ben Ramos'u alırdım! Rakipler nasıl alıyor Icardi'yi Dzeko'yu...

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Beşiktaş'ta 3 Aralık'ta yapılacak başkanlık seçiminde aday olan Serdal Adalı, TRT Spor'da katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulundu.

Serdal Adalı'nın açıklamaları şu şekilde:

Resmi olarak adaylık başvurularının süresi var. Geçtiğimiz 3-4 aylık dönemde yaşadığımız bir sıkıntı var. Son 20-22 gün dediğiniz kısım en son kısım. Ben Beşiktaş'ın dertlerini ve sıkıntılarını takip ediyorum. 1 sene öncesinden seçim çalışmalarına başlamak benim yapacağım bir iş değil. Normal seçim süresine 18 ay var zaten. Pusuya yatıp bir seçim zamanı beklemem ben. İhtiyacı gördüğüm zaman ki, ihtiyaç var ki bu karar alındı, adaylığımı açıkladım. Hasan Bey 1,5 sene önce aday olacağını açıkladı. Benim tarzım da bu değil. Hepimizin başarılı olmasını istediğimiz bir futbol takımımız var. Acaba kötü gider mi diye de adaylık olayını düşünmem. İhtiyaç vardı geldim. Geçmiş dönemlerde de ihtiyaç olduğu için aday olmuştum.

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SİZ MEVCUT DÜZENİN DEVAMI MISINIZ?

Bu, dünyada yapılabilecek en kötü yorum. İki defa seçime girdim. Birinde Yıldırım Demirören'in, diğerinde Fikret Orman'ın devamı oldum. Bu algı operasyonları camiayı bölüyor. Bugün gelinen noktada çok kötü bir görüntü var. Bölünmüş, parçalanmış durumdayız. Hiç iç açıcı değil.

"İKİNCİLİK, ÜÇÜNCÜLÜK HEDEF DEĞİLDİR"

Eski yönetim şampiyonluk sonrası kötü bir süreç yönetti. Şampiyon olan hocanın sözleşmesi geç uzatıldı. Sergen hoca ile başkanın arası iyi değil sözleri yayıldı. Bu durumda futbol takımı başarılı olabilir mi? Kadro mühendisliği de yanlış yapıldı. Görmek istediğimiz, şampiyon olan Beşiktaş'tır. İkincilik veya üçüncülük bizim için hedef değildir.

"MEHMET ÖZDİLEK ÇALIŞIYOR"

Futbol takımımızı nasıl ayağa kaldırırız diye uğraşıyoruz. Mehmet Özdilek hocamız da çalışıyor. 11 Ocak'ta transfer dönemi başlıyor. En iyi şekilde değerlendirip takımı yeniden ayağa kaldıracağız. Biz Avrupa Kupaları'na katılamazsak, maalesef 85 milyon euroluk takımı tekrar ayağa kaldırmak için bir 85 milyon euro daha harcamamız lazım.

Mehmet Özdilek hem yönetimle futbolcular arasındaki iletişimi hem de hoca ile futbolcular arasındaki iletişimi sağlamada faydalı olacak.

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"TFF BAŞKANI ÖZÜR DİLEMEDİKÇE O STADA GİREMEZ"

Biz ne zaman birleşsek o zaman şampiyon oluyoruz. Kendi ayağımıza basmaktan dışarıyı unutuyoruz. TFF Başkanı gelecek benim evimde parmak sallayacak! Benim en çok sinirimi bozan şey bu. Bunu bu hale nasıl getirdiler? Ben seçilirsem, TFF Başkanı özür dilemedikçe o stada giremez.

RIZA ÇALIMBAY İLE DEVAM EDECEK Mİ?

Benim hoca ile görüşmem kadar doğal bir şey yok. Buyursun gelsin kendi de konuşsun. 22 gün önce aday oldu diye eleştiriyorlar ama ben Beşiktaş'ın içindeyim. Beşiktaş'ı yaşıyorum zaten. Enkaz devraldım lafını benim ağzımdan duyamazsınız. Rıza hocamla da konuştum. Keşke Şenol hocanın ertesi günü getirilseydi çok yol alırdık. Ara transferde benim hatırladığım 2-3 tane iyi futbolcu var. Çok kısa sürede kaliteli oyuncular bulacağız. Rıza Çalımbay'ın takımın başına gelmesinden mutluyum. Onun takımın başında olması bizi rahatlattı. Rıza hocada Beşiktaş ruhu var, faydalı olamayacağı bir noktada da arkadaşlar bakın işinize diyecek bir insan.

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"BEN RAMOS'U ALIRDIM! RAKİPLER NASIL ALIYOR? BİZ DE ALIRIZ"

Bu borç bir tek bizde konuşuluyor. Beşiktaş'ın borcu mu sadece yüksek. Onlar bu transferleri yapıyor da biz neden yapmayalım? Biz de yapacağız! Aradaki makasın sebebi de bu zaten. Küçülerek ilerleyemezsiniz. Eskiden Quaresma'ydı, şimdi de Talisca oldu. Taraftarın içi rahat olsun. Daha iyi oyuncular da var. Bizim bir ihtiyacımız vardı. İhtiyaç olduğu için Ramos transferini yapardım. Hem de taraftarımızın da sevineceği bir isim olurdu. Siz Ramos'la fotoğraf çekinmek istemez miydiniz? Maliyetler bir şekilde çözülür. Rakipler nasıl aldı bu oyuncuları? Icardi, Dzeko... Ben de alırım. Cebimden veririm, sponsor bulurum alırım. Beşiktaş'ın hakkı değil mi bu.

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İlk önce takımın ihtiyacı ne o belirlenecek. Ondan sonra yollarımızı ayırmamız gerekiyorsa, ayıracağız. Devre arasında 2-3 tane nokta transfer yapmazsak bu borç üzerimize yıkılır. Hocamız neyi talep ederse onu alıp geleceğiz.

"10 NUMARA, STOPER VE KANAT"

Beşiktaş'a 10 numara, stoper ve belki bir kanat transferi yapabiliriz.

Soru: Anlaştığınız birileri var mı?

Adalı: Var, bulunur.

"STAT KAPASİTESİNİ 52 BİNE YÜKSELTMEK İÇİN ÇALIŞMLAR YAPIYORUZ"

Stat mimarı ile konuştum kimse hayal satmasın. O stadın boşlukları kapatılamaz! Rüzgar akışından dolayı izin verilmiyor. Bunu herkes bilmeli. Ancak, stadyumun kapasitesini 52 bine yükseltecek çalışmaları yapıyoruz. 'UEFA standartlarında değil, bunun için finallerde kullanamıyoruz' demesinler diye 52 bine getirelim de kimsenin bir bahanesi kalmasın.

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"PUAN FARKI KAPANIR"

Bu takım yukarılara doğru çıkacak. Hocamızın katkısıyla, bizim yapacağımız işlerle, camianın birleşmesiyle... Seçim politikamızı 23 sene önceye gidip o kötü bu kötü diye yapmamamız lazım. Bunlar için vaktimiz yok. Projemiz takımı bir an önce ayağa kaldırmak. Yoksa takımın sırtına 60-70 milyon euro ekstra yük gelir. Gelir gelmez katkı verecek 2-3 transferle takımı ayağa kaldıracağız. Takıma katkı yapacak oyuncunun maliyetine bakmam, alır gelirim. Bu fark kapanır.

TJK BAŞKANLIĞI İLE BERABER GÖREVİ NASIL YÜRÜTECEK?

Bunun cevabını vermiştim. Ben ikinci başkanken de TJK başkanıydım. Hiç kimse 'orada başkanlık yapıyor buradaki iş aksadı mı' demedi. Bir şeyleri beceremiyorum, eksik kalıyor dediğim yerde ben Beşiktaş için her şeyden vazgeçerim ama buna gerek kalacağını düşünmüyorum. Hasan beyin de yaptığı 3-4 tane büyük yerin yöneticiliği var, o da oralardan vazgeçecek mi, istifa mı edecek? Ben de bunu soruyorum.