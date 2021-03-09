Beşiktaş Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman? İşte tarih bilgisi
Ziraat Türkiye Kupası'nda finale adım adım yaklaşılırken, yarı final etabı için nefesler tutuldu. Süper Lig'in iki güçlü ekibi Beşiktaş ile Başakşehir'de finale adını yazdırmak için kıyasıya mücadele edecek. Peki, Beşiktaş Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman?
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçlarının programını açıkladı. İşte, Beşiktaş Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası maçının tarihi...
TFF'den yapılan açıklamaya göre yarı finaldeki karşılaşmaların programı şöyle:
16 Mart Salı:
20.45 Beşiktaş-Medipol Başakşehir (Vodafone Park)
17 Mart Çarşamba:
20.45 Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Antalya)
Tek maç üzerinden oynanacak yarı finalde rakibine üstünlük kuran takım, finale yükselecek.