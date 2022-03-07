Beşiktaş - Başakşehir maçının hakemi Melis Özçiğdem’e çiçek verildi

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Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Beşiktaş, Medipol Başakşehir’i ağırladı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bu mücadeleye dördüncü hakem olarak Melis Özçiğdem’i atamıştı.

Karşılaşma öncesi ısınmak için sahaya çıkan siyah-beyazlı oyuncular, Özçiğdem’e gül armağan etti.

Melis Özçiğdem ise futbolcuların bu jestine teşekkür ederek karşılık verdi.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla müsabakanın dördüncü hakemi Melis Özçiğdem’e çiçek verdi.