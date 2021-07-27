Canlı: Beşiktaş - Başakşehir maçı

Yeni sezon öncesi çalışmalarını İstanbul’da sürdüren Kartal, hazırlık maçında Başakşehir’i ağırlıyor. Saat 19.00’da başlayan müsabakanın yayıncısı bulunmazken karşılaşmanın önemli anlarını haberimizden takip edebilirsiniz.

MAÇTA İLK DEVRE OYNANIYOR:

BEŞİKTAŞ 0-0 BAŞAKŞEHİR

İLK 11'LER

Beşiktaş: Utku, Necip, Welinton, Serdar Saatçi, Rıdvan, Josef, Salih, Ljajic, Gökhan Töre, N'Koudou, Güven.

Başakşehir: Volkan, Caiçara, Duarte, Ravil, Lucas Lima, Tolga Ciğerci, Zulc, Vişça, Berkay, Ömer Ali, Gulbrandsen.

BEŞİKTAŞ'IN HAZIRLIK MAÇI PROGRAMI



24 Temmuz-4 Ağustos tarihlerinde İspanya’da 3 hazırlık maçı oynamayı planlayan siyah beyazlılar, koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle İspanya kampını iptal etmişti.

İlk maçını Başakşehir ile yapacak olan Beşiktaş, ardından 31 Temmuz Cumartesi günü Kayserispor'la karşılaşacak.



Kara Kartal, 3. hazırlık maçında ise 6 Ağustos Cuma günü Süper Lig 'in yeni ekibi Adana Demirspor'la karşılaşacak.

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