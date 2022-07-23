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Beşiktaş, Bandırmasporlu Philippe Keny için resmi teklif yaptı! İşte transfer için konuşulan rakam...

#Bandırmaspor#Keny#Beşiktaş
Beşiktaş, Bandırmasporlu Philippe Keny için resmi teklif yaptı İşte transfer için konuşulan rakam...

Beşiktaş, Bandırmaspor’dan Philippe Keny’i için temaslarını arttırdı. Siyah beyazlılar Senegalli forveti 900 bin Euro bonservis bedeli ile kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

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Beşiktaş hücum hattına 1 futbolcu daha katmayı planlıyor. Siyah beyazlılar TFF 1. Lig ekibi Bandırmaspor’dan 23 yaşındaki Philippe Keny’i transfer etmek istiyor.

NTV Spor'un haberine göre; Bandırmaspor ile görüşmelere başlayan Beşiktaş, 900 bin Euro bonseris bedeli teklif etti.

Bandırmaspor’un teklifi kabul etmesi halinde Senegalli oyuncu ile sözleşme imzalanacak.

Forvet pozisyonun yanı sıra hücum hattının sol kanadında da görev yapan Keny’in Bandırmaspor ile 1 yıl kontratı bulunuyor.

Fransa’nın Tours ve Chateauroux takımlarında forma giyen Keny, geride kalan sezon Bandırmaspor’a transfer oldu. Bandırmaspor’da 36 maça çıkan Senegalli oyuncu, 14 gol attı, 7 asist yaptı. 

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