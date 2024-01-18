Beşiktaş, ayrılığı resmen açıkladı! Valentin Rosier'in yeni takımı belli oldu...

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Beşiktaş, 27 yaşındaki Fransız futbolcu Valentin Rosier'in sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla Fransa Ligue 1 takımlarından Nice'e kiralandığını açıkladı.

Siyah-beyazlılardan, transfere ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcumuz Valentin Rosier'in 2023-2024 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda OGC Nice kulübüyle ve oyuncuyla anlaşmaya varmıştır. Yapılan anlaşmaya göre OGC Nice kulübünün satın alma opsiyonu bulunmaktadır. Ayrıca oyuncunun 2023/2024 sezonu sonuna kadar ücreti OGC Nice kulübü tarafından karşılanacaktır" denildi.

"ÇOK MOTİVEYİM"

İmzasının ardından konuşan Valentin Rosier, "Fransa'ya Nice gibi iddialı bir kulüple döndüğüm için mutluyum. Şimdi yeni renklerimle çalışmak için sabırsızlanıyorum. Sezonun ilk bölümünü takip ettim, birlikte yapılacak çok güzel şeyler var. Çok motiveyim." dedi.

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"NICE'E GELMEK İÇİN HER ŞEYİ YAPTI"

Nice Başkanı Jean-Pierre Rivere ise "Valentin'i aramızda görmek bir zevk. Sportif ve insani açıdan projemize mükemmel bir şekilde uyuyor. Biz onun bu kış aramıza katılması için elimizden geleni yaptık, o da Nice'e katılmak için her şeyi yaptı."

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 21 resmi maça çıkan 27 yaşındaki futbolcu, 2 asist yaptı.