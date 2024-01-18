×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Beşiktaş, ayrılığı resmen açıkladı! Valentin Rosier'in yeni takımı belli oldu...

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Rosier#Nice
Beşiktaş, ayrılığı resmen açıkladı Valentin Rosierin yeni takımı belli oldu...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 18, 2024 14:36

Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisinin ardından kadro dışı bırakılan oyuncular arasında yer alan Valentin Rosier'in geleceği resmen belli oldu. Fransız futbolcu, Ligue 1 ekiplerinden Nice'e kiralandı. Rosier, "Fransa'ya Nice gibi iddialı bir kulüple döndüğüm için mutluyum. Şimdi yeni renklerimle çalışmak için sabırsızlanıyorum." dedi.

Haberin Devamı

Beşiktaş, 27 yaşındaki Fransız futbolcu Valentin Rosier'in sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla Fransa Ligue 1 takımlarından Nice'e kiralandığını açıkladı.

Siyah-beyazlılardan, transfere ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcumuz Valentin Rosier'in 2023-2024 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda OGC Nice kulübüyle ve oyuncuyla anlaşmaya varmıştır. Yapılan anlaşmaya göre OGC Nice kulübünün satın alma opsiyonu bulunmaktadır. Ayrıca oyuncunun 2023/2024 sezonu sonuna kadar ücreti OGC Nice kulübü tarafından karşılanacaktır" denildi.

Gözden KaçmasınRangerstan Galatasaraya kötü haber Rıdvan Yılmaz...Rangers'tan Galatasaray'a kötü haber! Rıdvan Yılmaz...Haberi Görüntüle

"ÇOK MOTİVEYİM"

İmzasının ardından konuşan Valentin Rosier, "Fransa'ya Nice gibi iddialı bir kulüple döndüğüm için mutluyum. Şimdi yeni renklerimle çalışmak için sabırsızlanıyorum. Sezonun ilk bölümünü takip ettim, birlikte yapılacak çok güzel şeyler var. Çok motiveyim." dedi.

Haberin Devamı

Beşiktaş, ayrılığı resmen açıkladı Valentin Rosierin yeni takımı belli oldu...

"NICE'E GELMEK İÇİN HER ŞEYİ YAPTI"

Nice Başkanı Jean-Pierre Rivere ise "Valentin'i aramızda görmek bir zevk. Sportif ve insani açıdan projemize mükemmel bir şekilde uyuyor. Biz onun bu kış aramıza katılması için elimizden geleni yaptık, o da Nice'e katılmak için her şeyi yaptı."

Beşiktaş, ayrılığı resmen açıkladı Valentin Rosierin yeni takımı belli oldu...

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 21 resmi maça çıkan 27 yaşındaki futbolcu, 2 asist yaptı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Rosier#Nice

BAKMADAN GEÇME!