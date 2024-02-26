Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez'den Galatasaray'a: 'Hayırdır?'

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Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında Galatasaray ile Bandırmaspor karşı karşıya gelmişti. Sarı - kırmızılıların 4-2'lik üstünlüğüyle sonuçlanan maçın ardından Bandırmaspor Başkanı Onur Göçmez, TFF ve VAR sistemini eleştiren açıklamalarda bulunmuştu.

Aynı zamanda Beşiktaş Asbaşkanı olarak da görev yapan Göçmez, Galatasaray Kulübü tarafından açıklamaları sonrasında savcılığa şikayet edilmişti.

Çağlayan Adliyesi'nde ifade veren Göçmez, yaptığı sert açıklamalarla dikkat çekti.

Göçmez'in sözleri şu şekilde;

"SEVGİ, SAYGI VE DURUŞU ÇOK İYİ BİLİRİM"

"6 yıldır futbol dünyasındayım. Sevgiyi, saygıyı, duruşu çok iyi bilirim. 6 Şubat'ta Galatasaray-Bandırmaspor kupa maçı oynandı. Ben, Bandırmaspor'un seçilmiş başkanı olarak açıklamalarda bulundum. Şikayette, onursal başkan denilerek yetkimin olmadığının altı çizilmiş. Beşiktaş Asbaşkanı olarak öne çıkarılmışım. O maç Bandırmaspor ile alakalıydı ama şikayet Beşiktaş ile alakalı geldi. Bandırmaspor'un seçilmiş başkanı olarak maç sonu açıklamalarda bulundum. Galatasaray yaptığı şikayette onursal başkan olduğum ve yetkimin olmadığının altı çizilmiş, sürekli Beşiktaş Asbaşkanı olarak nitelendirilmişim ve bu şikayet devletimizin kurumuna ulaşmış. O maç Bandırmaspor ile ilgiliydi ama bu şikayet Beşiktaş ile ilgili. Tebligat, Beşiktaş Kulübü'ne geldi."

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"FABRİKA AYARLARIMIZA GERİ DÖNDÜK"

"Beşiktaş ile Galatasaray'ı karşı karşıya getirmek istediler. O günden beri hiçbir şey yapmadık. Bizler, topluma mal olmuş insanlarız. Bu yönetim, Beşiktaş'ı fabrika ayarlarına geri döndürmüştür. Beşiktaş'ın olduğu her yerde itibarı söz konusudur."

"HAYIRDIR DİYORUZ"

"Derbi öncesi beni TFF ve MHK için VAR sistemiyle alakalı yaptığım açıklamayı TFF gömleği giyerek savcılığa şikayet edemezsiniz. Bunu yapıyorsanız 2 gün öncesinde 'TFF istifa' diyemezsiniz. O zaman derler ki 'Hayırdır?' Biz de diyoruz ki 'Hayırdır!' Bİz 80 kişiysek 79 kişi dönmeyiz."

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"MONTAJ DİYEREK ÖRTEMEYİZ"

"Icardi’nin yapmış olduğu hareketin üstünü ‘montaj’ diyerek örtemeyiz. ‘Tedbirsiz sevk’ bizleri ciddi şekilde düşündürüyor. Takip edeceğiz."