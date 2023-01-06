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Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ: 2028'deki seçimlerde başkan adayıyım

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#Beşiktaş#Emre Kocadağ#Başkanlık
Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ: 2028deki seçimlerde başkan adayıyım
Oluşturulma Tarihi: Ocak 06, 2023 11:37

Beşiktaş Asbaşkanı ve Futbol Sorumlusu Emre Kocadağ, 2028 yılında gerçekleştirilecek seçimlerde başkan adayı olacağını duyurdu.

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Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta Asbaşkan ve Futbol Sorumlusu Emre Kocadağ, gündeme ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

Fanatik'e konuşan Emre Kocadağ, çok kritik bir dönemde yönetim olarak göreve talip olduklarını belirtirken, kulübün son durumu ve transferlerle ilgili düşüncelerini anlattı

Emre Kocadağ'ın açıklamaları şu şekilde:

"En kritik dönemde göreve talip olduk. Ateşten gömlek giydik. Bizim ile çalışan birçok arkadaş kaçıp, kayıplara karıştı. Şimdi sosyal medyada yarattıkları trollerle bize saldırıyorlar."

"2028'de başkan adayıyım"

"Şimdiden kaç başkan adayı ortaya çıkıyor neden?Çünkü ışığı gördüler. Aslında gösterdik. Maaşlar ödeniyor. Futbolcuların alacaklarında sıkıntı yaşanmıyor. Mali disiplin ve denge oluştu. Bu durumda aday olmak istiyorlar. Ben de 2028'deki seçimler için başkan adayıyım."

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"Taraftarlarımız rahat olsun"

"Transferlerle ilgili olarak teknik direktörümüz Şenol Güneş, takviye istiyor. Takımımıza 4-5 güç katacak transfer yapmayı planlıyoruz. Hocamız ne istiyorsa hepsini yapacağız. Bunun için paramız da var, gücümüz de. Taraftarımız merak etmesin, bu konuda rahat olsunlar. 4 yılda bir şampiyonluk ortalaması yakaladık. Kupalar aldık. Bakın bakalım, en büyük rakiplerimizden Fenerbahçe kaç senedir şampiyonluk göremedi."

"Yine şampiyon olacağız"

"Bizim için 'Sessiz kalıyorlar, yumruğunu masaya vurmuyorlar' deniyor. Üç büyüklerin kafa kafaya yarışta olduğu dönemde, şampiyon olduk.Hem de averajla... Aynı şekilde şampiyonluk vermişliğimiz de vardı. Demek ki, yönetim lobimizin gücünü göstermişiz. Bu durumda Beşiktaş’a kim yüzde kaç şans verirdi. Biz mutlu sona ulaşmasını bildik. Yine şampiyon olacağız."

'3-5 yetersiz hakeme kalamayız'

"Genç ve eğitimli nüfusa sahibiz.Hep aynı hakemler dönüp duruyor. Spor akademileri var. Burdaki öğrencilerden seçme yapacaksın. Kaliteli eğitim vereceksin. Ayrıca futbolu erken bırakanları da ekleyeceksin. Geniş hakem havuzu olacak. Böyle üç beş yetersiz hakeme kalmayacaksın. Bir de, babadan oğula geçen hakemleri anında göndereceksin. Böyle bir şey kabul edilebilir değil."

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#Beşiktaş#Emre Kocadağ#Başkanlık

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