Beşiktaş, Arsenal ile iş birliğine gidiyor

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Posta Gazetesi yazarı Murat Çelik, Başkan Hasan Arat ve BJK Yönetim Kurulu Üyesi Kaan Şakul ile Londra'da sohbet etti. Şakul, Beşiktaş'ın Cenevre ziyareti ve kurumsal gündemiyle ilgili detayları aktardı:

Şakul'un sözleri şöyle;

* Cenevre’de UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile görüştük. Beşiktaş’ı zaten iyi tanıyorlar ama gördük ki UEFA Başkanı Türkiye’yi çok yakından takip ediyor. Federasyon meselesine hakim. Bizim gündemimizdeki hakemler ve VAR konusu onların da gündeminde. Bu konularda da fikir alışverişinde bulunduk.

* Beşiktaş olarak İngiltere’de birçok kulüple ilişkilerimiz var. Hem kulüp sahipleri hem sportif direktörler düzeyinde... Bu seyahatimizde Fulham ve Arsenal’i ziyaret ettik.

* Fulham daha geleneksel, tesisleri şehir içinde. Bu anlamda Londra kulüpleri içinde biraz daha Beşiktaş’a benziyor. Gelenekçi yapısı ve altyapıya verdiği önemle de bize benziyor.

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* Her iki kulüple de sadece futbolcu almak, satmak konularında değil, daha yapısal ve kurumsal konuları da konuştuk. Futbolun yönetimi, scouting (oyuncu izleme) sistemi, oyuncu datalarının değerlendirilmesi gibi konular...

ARSENAL’İN YAZILIMI

* Özellikle Arsenal’in sistemi bizim açımızdan ilham verici ve ufuk açıcı oldu. İşin data tarafı çok etkileyiciydi. Yüzbinlerce futbolcunun datası var ama o verilerin nasıl işlendiğini gördük. Teknoloji alanında Arsenal ile iş birliği yapacağız. Kendi yazılımcıları tarafından geliştirilmiş çok iyi bir softwareleri (yazılım) var.

* Bugün Beşiktaş Kulübü’nde geçmişe dair hiçbir scouting raporu yok maalesef. Bu çok acı. Biz şimdi yönetim kurulunda karar alıp Arsenal’in bu yazılımını kulübümüze kazandıracağız. Geleceğe bırakacağımız miraslardan biri olacak bu iş. Dataya dayalı analiz sistemini ve kurumsal hafızayı Beşiktaş’ta oturtmaya kararlıyız.

* Tabii ki futbolcu isimleri de konuşuyoruz ama işin bu sistemsel yanını çok önemsiyoruz. Beşiktaş bilinen ve izlenen bir kulüp. Futbolcularımızdan en başta Semih’i soruyorlar bize. Ayrıca Muçi, El Musrati ve Gedson’u da mercek altında tutan çok kulüp var.

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* Futbolda maalesef kötü bir sezon geçiriyoruz. Tek hedefimiz kupa bu sene. Elimizdeki iyi futbolcuları tutup yeni, iyi isimleri de oyuncu satarak alacağız. Planımız, programımız belli. Her iyi oyuncuyu satacağız diye bir şey yok elbette ama katkı vereceğine inanmadığımız oyuncularla da yolumuzu ayıracağız. Bunu da para kazanarak yapmak zorundayız. Altyapıyla iyi transferleri harmanlayıp ne gerekiyorsa onu yapacağız. Bu konuda kesin kararlıyız.