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Haber Giriş: 21.12.2020 - 15:52 | Son Güncelleme:

Beşiktaş, ara vermeden Ankaragücü mesaisine başladı

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Beşiktaş, ara vermeden Ankaragücü mesaisine başladı
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Beşiktaş, Süper Lig’in 14. haftasında Ankaragücü ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı çalışmayla ara vermeden başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

Dünkü maçta oynayan futbolcular, sahada rejenerasyon çalışması yaparak günü noktaladı. Diğer oyuncular, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile idmana başladı. Pas, 5’e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları yapıldı.

Antrenman, yarım sahada oynanan çift kale maç sonrası gerçekleştirilen şut çalışması ile tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın saat 12.00’de yapacağı çalışmayla devam edecek.

Beşiktaş, ara vermeden Ankaragücü mesaisine başladı

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