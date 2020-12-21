Beşiktaş, ara vermeden Ankaragücü mesaisine başladı

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

Dünkü maçta oynayan futbolcular, sahada rejenerasyon çalışması yaparak günü noktaladı. Diğer oyuncular, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile idmana başladı. Pas, 5’e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları yapıldı.

Antrenman, yarım sahada oynanan çift kale maç sonrası gerçekleştirilen şut çalışması ile tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın saat 12.00’de yapacağı çalışmayla devam edecek.

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