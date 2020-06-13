Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Corona virüsü salgını nedeniyle iptal edilen Süper Lig maçları 12 Haziran Cuma günü yeniden başladı. Süper Lig 27. haftasında, mücadelesine kaldığı yerden devam eden Siyah Beyazlılar Antalyaspor'u Vodafone Park'ta konuk edecek. Karşılaşmayı Ümit Öztürk, İbrahim Çağlar Uyarcan, Candaş Elbil hakem üçlüsü yönetecek. Beşiktaş'ta 6 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunurken, Loris Karius'un yerine kaleyi kimin koruyacağına Sergen Yalçın karar verecek. İşte, Beşiktaş Antalyaspor maçıyla ilgili ayrıntılar.

MAÇ NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Antalyaspor karşılaşması 13 Haziran Cumartesi günü saat 21.00'de başlayacak. Maç beIN SPORTS HD1'den canlı olarak yayınlanacak. Türkiye Futbol Federasyonunun kararıyla seyircisiz oynanacak maçta Vodafone Park tribünlerini siyah-beyazlı taraftarların kartonetleri süsleyecek.

- Burak Yılmaz cezalı

Beşiktaş yarınki maça golcü oyuncusu Burak Yılmaz'dan yoksun çıkacak.

Galatasaray maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen milli oyuncu, Fraport TAV Antalyaspor maçında forma giyemeyecek.

- 6 oyuncu sınırda

Beşiktaş'ta 6 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Atiba Hutchinson, Caner Erkin, Georges-Kevin N'Koudou, Umut Nayir, Tyler Boyd ve Jeremain Lens yarınki maçta sarı kart görmeleri halinde Yukatel Denizlispor karşısında görev yapamayacak.

- Kaleci merak konusu

Beşiktaş ile sözleşmesini feshederek siyah-beyazlı takımdan ayrılan Loris Karius'un yerine kaleyi kimin koruyacağına Sergen Yalçın karar verecek. Genç kaleciler Ersin Destanoğlu ve Utku Yuvakuran'dan biri yarınki mücadelede siyah-beyazlı takımın kalesini koruyacak.

48. kez karşı karşıya

İki takım arasında ligdeki rekabet, 11 Eylül 1982'de İstanbul'da yapılan ve Beşiktaş'ın 6-0 üstünlüğüyle sonuçlanan maçla başladı. O tarihten bu yana yapılan 47 lig karşılaşmasının 33'ünü Beşiktaş, 5'ini Antalyaspor kazandı, 9 müsabakada da taraflar birbirlerine üstünlük kuramadı.

Siyah-beyazlıların attığı 104 gole karşılık, kırmızı-beyazlılar 41 gol kaydetti. Sezonun ilk yarısında Antalya'da yapılan müsabakayı Beşiktaş 2-1 kazandı.

- Beşiktaş, evinde açık ara üstün

Beşiktaş'ın, Antalyaspor karşısında ev sahibi takım sıfatıyla yaptığı maçlarda rakibine açık ara üstünlüğü göze çarpıyor.

Siyah-beyazlılar, Akdeniz temsilcisiyle, birini cezası sebebiyle Eskişehir'de yaptığı iç sahadaki 23 karşılaşmanın 18'inde sahadan galibiyetle ayrılırken, 2 kez rakibine yenildi, 3 defa da berabere kaldı.

Beşiktaş, iç sahadaki maçlarda kırmızı-beyazlıların filelerini 48 kez havalandırırken, kalesinde 10 gol gördü. Geçen sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı 3-2 kazanan Antalyaspor, Süper Lig'de Beşiktaş'a Vodafone Park'ta ilk yenilgiyi yaşatan takım olmuştu.