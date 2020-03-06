Beşiktaş-Ankaragücü maçında penaltı tartışması!

Süper Lig'de 25. haftaeda Beşiktaş'ın evinde Ankaragücü ile karşı karşıya geldiği mücadelede tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

Mücadelenin 38. dakikasında Sedat, ceza sahası içinde kaleci Karius'u geçerken yerde kaldı.

Maçın hakemi Arda Kardeşler, aldatmaya yönelik hareketten Sedat Ağçay'a sarı kart gösterdi.

Pozisyonun ardından hakem Kardeşler'e yoğun itirazlarda bulunsa da sonuç değişmedi ve VAR odasından da izleme önerisi gelmedi.





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