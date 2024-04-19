Beşiktaş, Ankaragücü karşısında kötü gidişi bitirmekte kararlı

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Süper Lig’de son beş maçını kazanamayan ve Samsunspor beraberliği sonrası Fernando Santos ile de yollarını ayıran Beşiktaş bugün Ankaragücü karşısında çıkış arıyor. Bu sezon altıncı kez teknik adam değiştiren siyah beyazlılar, Serdar Topraktepe yönetiminde seyircisi önünde kazanmayı hedefliyor. Tüpraş Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak mücadelede Bahattin Şimşek düdük çalacak.

BEŞiKTAŞ’TA 5 EKSiK OYUNCU VAR

Kartal’da Samsunspor maçında sakatlanan Semih Kılıçsoy ile Mert Günok ile aynı karşılaşmada kafasına darbe alan Omar Colley de yok. Sol uyluk üst bölgesinde (adduktor) yüksek risk saptanan Emrecan Terzi ile uyluk üst arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edilen Bakhtiyor Zainutdinov da Ankaragücü maçı kadrosunu alınmadı. İyileşen Salih Uçan, Onur Bulut, Tayfur Bingöl ve Arthur Masuaku’nun durumu ise bugün belli olacak.

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5- Ligde son 5 maçı kazanamayan Beşiktaş (2B, 3M), üst üste 6 kez galibiyet alamadan geçtiği son süreci 2012’de yaşadı.

48- Bu sezon 48 puan alan Beşiktaş, ligde 32. maçlar itibarıyla 1997-98 (47) sonrası en düşük puanda kaldığı sezonu yaşıyor.