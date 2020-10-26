Beşiktaş Anadolu Efes basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Beşiktaş Anadolu Efes basket maçı ile İNG Basketbol Süper Ligi'nde heyecan devam ediyor. Ligde henüz mağlubiyet yüzü görmeyen Anadolu Efes, 4 hafta geride kalırken galibiyet duygusu tadamayan Beşiktaş'ı ağırlayacak. Peki, heyecan dolu geçmesi beklenen Beşiktaş Anadolu Efes basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, pek çok sporseverin araştırdığı Beşiktaş Anadolu Efes basket maçı hakkında detaylı bilgiler
Lige kötü bir başlangıç yapan Beşiktaş basket takımı, hem ligde hem de Avrupa Ligi'nde başarılı ilerleyişini devam ettiren Anadolu Efes karşısında ilk galibiyetini almak için mücadele edecek. Her iki takımın da en iyi beşlisi ise parkeye çıkacağı karşılaşma, ekran başından canlı olarak izlenebilecek. Peki, Beşiktaş Anadolu Efes basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler
BEŞİKTAŞ ANADOLU EFES BASKET MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Beşiktaş Anadolu Efes basket maçı 26 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'da TRT Spor 2 kanalından canlı izlenebilecek.
Liglerde dün oynanan maçların sonuçları şöyle:
- ING Basketbol Süper Ligi
Frutti Extra Bursaspor-TOFAŞ: 83-70
HDI Sigorta Afyon Belediyesspor-Türk Telekom: 84-89
Pınar Karşıyaka-Darüşşafaka Tekfen: 89-78
Büyükçekmece Basketbol-Bahçeşehir Koleji: 66-92
- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
OGM Ormanspor-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor: 100-101
Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol-Samsun Canik Belediyespor: 96-47
Nesibe Aydın-Birevim Elazığ İl Özel İdare: 90-74
İzmit Belediyespor-Çankaya Üniversitesi: 64-72
Galatasaray-BOTAŞ: 75-60
Ligde Hatay Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş HDI Sigorta müsabakası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.
- Türkiye Basketbol 1. Ligi
Manisa Büyükşehir Belediyespor-İstanbul Basket: 82-63
Bornova Belediyespor-Final Spor: 82-71
Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol-Global Connect Travel Düzce:
72-92
Semt77 Yalovaspor-Sigortam.net: 83-86
Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-Samsunspor: 75-62
Ligde Akhisar Belediye Basketbol-Mamak Belediyespor maçı, Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi.
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