Lige kötü bir başlangıç yapan Beşiktaş basket takımı, hem ligde hem de Avrupa Ligi'nde başarılı ilerleyişini devam ettiren Anadolu Efes karşısında ilk galibiyetini almak için mücadele edecek. Her iki takımın da en iyi beşlisi ise parkeye çıkacağı karşılaşma, ekran başından canlı olarak izlenebilecek. Peki, Beşiktaş Anadolu Efes basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

BEŞİKTAŞ ANADOLU EFES BASKET MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Anadolu Efes basket maçı 26 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'da TRT Spor 2 kanalından canlı izlenebilecek.

Liglerde dün oynanan maçların sonuçları şöyle:



- ING Basketbol Süper Ligi



Frutti Extra Bursaspor-TOFAŞ: 83-70

HDI Sigorta Afyon Belediyesspor-Türk Telekom: 84-89

Pınar Karşıyaka-Darüşşafaka Tekfen: 89-78

Büyükçekmece Basketbol-Bahçeşehir Koleji: 66-92



- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi



OGM Ormanspor-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor: 100-101

Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol-Samsun Canik Belediyespor: 96-47

Nesibe Aydın-Birevim Elazığ İl Özel İdare: 90-74

İzmit Belediyespor-Çankaya Üniversitesi: 64-72

Galatasaray-BOTAŞ: 75-60

Ligde Hatay Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş HDI Sigorta müsabakası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.



- Türkiye Basketbol 1. Ligi



Manisa Büyükşehir Belediyespor-İstanbul Basket: 82-63

Bornova Belediyespor-Final Spor: 82-71

Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol-Global Connect Travel Düzce:

72-92

Semt77 Yalovaspor-Sigortam.net: 83-86

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-Samsunspor: 75-62

Ligde Akhisar Belediye Basketbol-Mamak Belediyespor maçı, Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi.