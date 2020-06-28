MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBeşiktaş, Altınordu'dan Kerim Alıcı'yı transfer ediyor
GeriFutbol Beşiktaş, Altınordu'dan Kerim Alıcı'yı transfer ediyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 28.06.2020 - 14:33,Son Güncelleme:

Beşiktaş, Altınordu'dan Kerim Alıcı'yı transfer ediyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Beşiktaş, Altınordu'dan Kerim Alıcı'yı transfer ediyor
Abone Olgoogle-news

TFF 1. Lig kulüplerinden Altınordu'da forma giyen sağ bek Kerim Alıcı'nın Beşiktaş'a transferinin hafta içinde netlik kazanması bekleniyor.

Uzun süredir Kerim'i takip eden siyah-beyazlıların önümüzdeki günlerde genç savunmacının işini bitirmek için atağa kalkacağı belirtildi. Beşiktaş'ta transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları'nın hafta içinde İzmir'e gelerek Kerim transferi için Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan'la masaya oturacağı bildirildi.

Fenerbahçe'den Westerlo'ya kiralanan Barış Alıcı'nın ikiz kardeşi olan 23 yaşındaki Kerim, 1. Lig'de toplam 83 maçta 3 gol kaydetti. Futbolcunun kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Altınordu, bonservis ücretinin yanı sıra oyuncunun bir sonraki satışından da pay talep edecek. Kerim'in ikizi Barış, 2018'de Berke Özer'le birlikte Altınordu'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. 

Beşiktaş, Altınordudan Kerim Alıcıyı transfer ediyor

Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle