Beşiktaş, Al-Musrati transferini duyurdu! Rekor bonservis

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Arnavut orta saha oyuncusu Ernest Muci kadrosuna katan Beşiktaş, Al-Musrati transferini de bitirdi.

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, orta saha transferini Portekiz’den yaptı.

Siyah-beyazlılar, Portekiz Ligi ekiplerinden Braga forması giyen Libyalı futbolcu Al-Musrati ile anlaşma sağladı.

Portekiz’den hareket eden 27 yaşındaki oyuncu, akşam saatlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne geldi.

"BURADA OLMAK HARİKA BİR DUYGU"

Kendisini karşılayan basın mensuplarına açıklamalarda bulunan tecrübeli orta saha, “Burada olmak harika bir duygu. Bu taraftarın önünde oynamak çok güzel bir his olacak. Umuyorum ki her şey iyi gidecektir. Ben elimden geleni yapacağım. Taraftarımızı mutlu etmek için sahada yüzde 100'ümü vereceğim” diye konuştu.

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Günün ikinci transferinde yine kameralar karşısında olan Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel ise, “Bugün ikinci transferimizi İstanbul’a indirdik. Hakikaten çok mutluyuz. Bu transfer sürecinde sporcumuzda kulübümüzde çok istekliydi. Beşiktaş’ımıza ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Beşiktaş’a gönül verenler bugüne dek sabrettiler. İnşallah güzel günler Beşiktaş taraftarını bekliyor” ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ TARİHİNİN EN PAHALI TRANSFERİ

Braga'dan yapılan açıklamada, Al-Musrati'nin kiralama bedelinin 1 milyon Euro olduğu belirtildi.

Portekiz ekibi, Beşiktaş'ın Al-Musrati için ayrıca 11 milyon Euro bonservis ödeyeceğini aktardı.

Başarılı futbolcunun sözleşmesinde performansa bağlı 2.5 milyon Euro'luk bonus olduğu vurgulandı.

BİR GÜNDE İKİ REKOR

Al-Musrati, 10 milyon Euro'ya transfer edilen Ernest Muci'yi geçerek Beşiktaş'ın en pahalı transferi oldu.