Beşiktaş-Ajax maçı ne zaman? İşte Şampiyonlar Ligi maç tarihi

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 4'üncü maçında Beşiktaş deplasmanda Sporting'e 4-0 mağlup oldu. Portekiz ekibine galibiyeti getiren golleri 31'inci dakikada penaltıdan ve 38'inci dakikada Gonçalves, 41'inci dakikada Paulinho ve 56'ncı dakikada Sarabia kaydetti. Şimdi ise Beşiktaş-Ajax maçı futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. İşte, Beşiktaş-Ajax maçı hakkında son bilgiler...
Bu karşılaşmada da istediğini alamayan Beşiktaş ise 0 puanla grupta dördüncü sırada kaldı. Siyah-beyazlıların Şampiyonlar Ligi'ne veda etmesi kesinleşti.
Siyah beyazlı ekip 24 Kasım'da Ajax ile İstanbul'da karşı karşıya gelecek.
ŞAMPİYONLAR LİGİ C GRUBU PUAN DURUMU
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın da bulunduğu C Grubu'nda Ajax, deplasmanda Borussia Dortmund'u 3-1 mağlup etti.
Ajax'a galibiyeti getiren golleri 72. dakikada Dusan Tadic, 83. dakikada Sebastien Haller ve 90+3. dakikada Davy Klaassen kaydetti. Mats Hummels'in 29. dakikada doğrudan kırmızı kart gördüğü Borussia Dortmund'un tek golü ise 37. dakikada penaltıdan Marco Reus'tan geldi.
Bu sonuçla grupta 4'te 4 yapan Ajax, 12 puanla son 16 turuna çıkmayı garantiledi. Borussia Dortmund ise 6 puan ve averaj farkıyla ikinci sırada kaldı.
C Grubu'nda dördüncü haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
1- Ajax - 12 puan
2- Sporting - 6 puan
3- Dortmund - 6 puan
4- Beşiktaş - 0 puan