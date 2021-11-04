Beşiktaş-Ajax maçı ne zaman? İşte Şampiyonlar Ligi maç tarihi

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UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 4'üncü maçında Beşiktaş deplasmanda Sporting'e 4-0 mağlup oldu. Portekiz ekibine galibiyeti getiren golleri 31'inci dakikada penaltıdan ve 38'inci dakikada Gonçalves, 41'inci dakikada Paulinho ve 56'ncı dakikada Sarabia kaydetti. Şimdi ise Beşiktaş-Ajax maçı futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. İşte, Beşiktaş-Ajax maçı hakkında son bilgiler...

Bu karşılaşmada da istediğini alamayan Beşiktaş ise 0 puanla grupta dördüncü sırada kaldı. Siyah-beyazlıların Şampiyonlar Ligi'ne veda etmesi kesinleşti.

Siyah beyazlı ekip 24 Kasım'da Ajax ile İstanbul'da karşı karşıya gelecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ C GRUBU PUAN DURUMU

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın da bulunduğu C Grubu'nda Ajax, deplasmanda Borussia Dortmund'u 3-1 mağlup etti.

Ajax'a galibiyeti getiren golleri 72. dakikada Dusan Tadic, 83. dakikada Sebastien Haller ve 90+3. dakikada Davy Klaassen kaydetti. Mats Hummels'in 29. dakikada doğrudan kırmızı kart gördüğü Borussia Dortmund'un tek golü ise 37. dakikada penaltıdan Marco Reus'tan geldi.

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Bu sonuçla grupta 4'te 4 yapan Ajax, 12 puanla son 16 turuna çıkmayı garantiledi. Borussia Dortmund ise 6 puan ve averaj farkıyla ikinci sırada kaldı.

C Grubu'nda dördüncü haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

1- Ajax - 12 puan

2- Sporting - 6 puan

3- Dortmund - 6 puan

4- Beşiktaş - 0 puan