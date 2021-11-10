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Beşiktaş-Ajax maçı ne zaman? İşte müsabaka tarihi

#Beşiktaş-Ajax Maçı#Beşiktaş-Ajax Maçı Ne Zaman
Beşiktaş-Ajax maçı ne zaman İşte müsabaka tarihi

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu dördüncü maçında Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'a deplasmanda 4-0 mağlup olan Beşiktaş, Avrupa'da sevinmeyi unuttu. Beşiktaş, Sporting Lizbon'a mağlup olarak Avrupa'daki galibiyet hasretinin 7 maça çıkmasına engel olamadı. Şimdi ise Beşiktaş-Ajax maçı bekleniyor. Peki, Beşiktaş-Ajax maçı ne zaman?

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Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nun 4. haftasında deplasmanda Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'a 4-0 yenildi. Beşiktaş'ın da bulunduğu C Grubu'nda Ajax, deplasmanda Borussia Dortmund'u 3-1 mağlup etti. Bu sonuçla grupta 4'te 4 yapan Ajax, 12 puanla son 16 turuna çıkmayı garantiledi. Borussia Dortmund ise 6 puan ve averaj farkıyla ikinci sırada kaldı. İşte, Beşiktaş-Ajax maçının tarihi...

Beşiktaş-Ajax maçı 24 Kasım 2021 tarihinde oynanacak.

BEŞİKTAŞ AVRUPA'DA SEVİNMEYİ UNUTTU

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu dördüncü maçında Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'a deplasmanda 4-0 mağlup olan Beşiktaş, Avrupa'da sevinmeyi unuttu.

Son 6 sezonda UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale çıkan ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tarihi bir sonuçla gruptan çıkmayı başaran siyah-beyazlı takım, son dönemlerdeki performansıyla Avrupa'da büyük hayal kırıklığı yaşadı.

Avrupa'daki son galibiyetini 2019-2020'de Slovakya'nın Slovan Bratislava takımını Avrupa Ligi'nde 2-1 mağlup ederek alan siyah-beyazlılar, ardından oynadığı 7 maçta aynı başarıyı gösteremedi.

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2019-2022 yılları arasında Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde 7 maça çıkan Beşiktaş, bunlardan birini beraberlikle tamamlarken, 6 maçtan mağlup ayrıldı.

Beşiktaş söz konusu dönemde Rio Ave ile geçen sezon Avrupa Ligi elemelerinde oynadığı maçta 1-1 berabere kaldı. Tek maç eleminasyon sistemine göre oynanan karşılaşmada siyah-beyazlı ekip, rakibine penaltılarda yenildi ve elendi.

Siyah-beyazlı ekip, galibiyete hasret kaldığı dönemde 2019-2020 sezonundaki maçta Wolverhampton'a 4-0 yenildi. Geçen sezon PAOK'a deplasmanda 3-1 yenilen Beşiktaş, bu sezon ise Borussia Dortmund (1-2), Ajax (0-2) ve Sporting Lizbon (1-4, 0-4) maçlarını mağlubiyetle tamamladı.

 

 

 

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