Beşiktaş 5-3 Giresunspor (Tayyip Talha Sanuç korkuttu, maç özeti ve golleri)

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Katar'da devam eden 2022 Dünya Kupası sebebiyle Süper Lig'e verilen arada Beşiktaş, hazırlık maçında Bitexen Giresunspor ile karşı karşıya geldi.

Gloria Sports Arena'da oynanan mücadelede sahadan galibiyetle ayrılan taraf, 5-3'lük skorla Beşiktaş oldu.

Siyah beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 30. ve 46. dakikalarda Gedson Fernandes, 69. ve 86. dakikalarda Cenk Tosun ile 45. dakikada Georges Kevin Nkoudou kaydetti.

Bitexen Giresunspor'un sayıları ise 51. dakikada Serginho, 81. dakikada Doğan Can Davas ve 90. dakikada penaltıdan Vukan Savicevic'ten geldi.

TAYYİP TALHA SANUÇ KORKUTTU

Beşiktaş forması giyen TAYYİP TALHA SANUÇ, Bitexen Giresunspor ile oynanan hazırlık mücadelesinde rakibiyle kafa kafaya bir çarpışma yaşadı. Tedavi amacıyla oyundan alınan başarılı savunmacı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.