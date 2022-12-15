Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLDÜNYA KUPASIPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Beşiktaş 5-3 Giresunspor (Tayyip Talha Sanuç korkuttu, maç özeti ve golleri)

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Giresunspor#Tayyip Talha Sanuç
Beşiktaş 5-3 Giresunspor (Tayyip Talha Sanuç korkuttu, maç özeti ve golleri)
Oluşturulma Tarihi: Aralık 15, 2022 16:00

Beşiktaş hazırlık maçında karşılaştığı Bitexen Giresunspor'u 5-3 mağlup etti. Siyah beyazlı ekipte Tayyip Talha Sanuç yaşadığı sakatlık sebebiyle ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Haberin Devamı

Katar'da devam eden 2022 Dünya Kupası sebebiyle Süper Lig'e verilen arada Beşiktaş, hazırlık maçında Bitexen Giresunspor ile karşı karşıya geldi.

Gloria Sports Arena'da oynanan mücadelede sahadan galibiyetle ayrılan taraf, 5-3'lük skorla Beşiktaş oldu.

Siyah beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 30. ve 46. dakikalarda Gedson Fernandes, 69. ve 86. dakikalarda Cenk Tosun ile 45. dakikada Georges Kevin Nkoudou kaydetti.

Bitexen Giresunspor'un sayıları ise 51. dakikada Serginho, 81. dakikada Doğan Can Davas ve 90. dakikada penaltıdan Vukan Savicevic'ten geldi.

TAYYİP TALHA SANUÇ KORKUTTU

Beşiktaş forması giyen TAYYİP TALHA SANUÇ, Bitexen Giresunspor ile oynanan hazırlık mücadelesinde rakibiyle kafa kafaya bir çarpışma yaşadı. Tedavi amacıyla oyundan alınan başarılı savunmacı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Giresunspor#Tayyip Talha Sanuç

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Boşandım ama bir sor bakalım nasıl boşandım

BİR SORUDAN FAZLASI | Boşandım ama bir sor bakalım nasıl boşandım?

#Boşanma
Evimizdeki gizli mikrop yuvaları | Çok titizim diyenler bile bu alanları unutuyor

Evimizdeki gizli mikrop yuvaları | 'Çok titizim' diyenler bile bu alanları unutuyor

#Sağlık
Afrika futbolunda Fas devrimi | Sanki sahada annem ve babam karşı karşıya geliyor

Afrika futbolunda Fas devrimi | 'Sanki sahada annem ve babam karşı karşıya geliyor!'

#2022 Dünya Kupası

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Boşandım ama bir sor bakalım nasıl boşandım

BİR SORUDAN FAZLASI | Boşandım ama bir sor bakalım nasıl boşandım?

#Boşanma
Evimizdeki gizli mikrop yuvaları | Çok titizim diyenler bile bu alanları unutuyor

Evimizdeki gizli mikrop yuvaları | 'Çok titizim' diyenler bile bu alanları unutuyor

#Sağlık
Afrika futbolunda Fas devrimi | Sanki sahada annem ve babam karşı karşıya geliyor

Afrika futbolunda Fas devrimi | 'Sanki sahada annem ve babam karşı karşıya geliyor!'

#2022 Dünya Kupası