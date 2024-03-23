Beşiktaş 5-1 Buducnost (Maç özeti)

Haberin Devamı

Beşiktaş, milli aradaki ilk hazırlık maçında Karadağ ekibi Buducnost ile karşılaştı. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan maçı Siyah-beyazlı takım 5-1 kazandı.

Beşiktaş'ın gollerini 7. dakikada Gedson, 36. dakikada Umut Meraş, 42. dakikada frikikten Ghezzal, 58. dakikada Aboubakar ve 61. dakikada Worrall kaydetti.

SEMİH KILIÇSOY DA İZLEDİ

A Milli Takım kadrosuna çağrılan ancak sonradna Ümit Milli Takım'a gönderilen Semih Kılıçsoy, Nevzat Demir Tesisleri'nde maçı takip etti. Genç yıldız burada Samet Aybaba ile bir süre sohbet etti.

BEŞİKTAŞ 5-1 BUDUCNOST

GOL: 7' Gedson, 36' Umut Meraş, 42' Ghezzal, 58' Aboubakar, 61' Worrall

Haberin Devamı

İlk yarı sonucu: 3-0

BEŞİKTAŞ İLK 11: Ersin, Svensson, Tayyip Talha, Emrecan, Emrecan Terzi, Demir Ege, Gedson, Ghezzal, Muleka, Cenk, Aboubakar

YEDEKLER: Utku, Göktuğ, Onur, Rebic, Worrall, Necip, Umut