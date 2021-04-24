Beşiktaş 3 - 1 Kayserispor (Maç özeti)

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Süper Lig'in lideri Beşiktaş, 37. hafta mücadelesinde sahasında Kayserispor'u ağırladı.

Vodafone Park'ta oynanan mücadelenin ilk 12 dakikasında 3 gol birden atılırken, karşılaşmayı kazanan 3-1'lik skorla Beşiktaş oldu.

Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri; 4. dakikada penaltıdan Ghezzal, 13 ve 65. dakikalarda ise Kevin N'Koudou kaydetti. Kayserispor'un tek sayısı, 6. dakikada Pedro Henrique'nin ayağından geldi.

Ligde üst üste 2 beraberlik alan Beşiktaş, Kayserispor maçını kazanarak zirve yolunda kritik bir virajı kayıpsız geçmiş oldu.

Bu sonuçla siyah-beyazlılar, puanını 75'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Kayserispor ise 35 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada Gökhan Töre'nin pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Ljajic'e Kvrzic'in yaptığı müdahalenin ardından maçın hakemi Cüneyt Çakır, penaltı noktasını gösterdi. Penaltı için topun başına geçen Ghezzal, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0

6. dakikada Hes Kablo Kayserispor'un beraberlik golü geldi. Alibec'in soldan ortaladığı topa ceza sahasında Pedro Henrique gelişine düzgün vurdu. Meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1

13. dakikada Beşiktaş bir kez daha öne geçti. Ceza sahası önünde topla buluşan Ljajic, soldan bindirme yapan N'Koudou'ya pasını verdi. N'Koudou dar açıda olmasına rağmen sert bir şutla topu filelere yolladı: 2-1

19. dakikada sağdan kullanılan köşe atışında De Souza'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti.

36. dakikada seri paslarla Kayserispor ceza alanına sokulan Beşiktaş'ta Ghezzal'ın vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Doğan Alemdar'da kaldı.

İKİNCİ YARI

65. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Ghezzal'ın ceza yayının gerisinden ortasında N'Koudou'nun arka direkte bekletmeden ayak içiyle yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 3-1

Beşiktaş, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Vida, Montero, N'Sakala, De Souza, Ghezzal, Necip Uysal (Dk. 82 Dorukhan Toköz), Ljajic (Dk. 72 Mensah), N'Koudou, Gökhan Töre

Hes Kablo Kayserispor: Doğan Alemdar, Kvrzic (Dk. 46 Ramazan Civelek), Paz, Kolovetsios, Aziz Eraltay, Attamah (Dk. 46 Emre Demir), Muhar, Lennon (Dk. 81 Sabovic), Alibec (Dk. 62 Melih Okutan), Pedro Henrique, İlhan Parlak (Dk. 75 Luckassen)

Goller: Dk. 4 Ghezzal (Penaltıdan), Dk. 13 ve 65 N'Koudou (Beşiktaş), Dk. 6 Pedro Henrique (Hes Kablo Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 32 De Souza, Dk. 37 Rosier, Dk. 50 Necip Uysal, Dk. 88 Montero (Beşiktaş), Dk. 58 Pedro Henrique (Hes Kablo Kayserispor)

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