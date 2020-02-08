Beşiktaş 3-0 Gaziantep FK

MAÇTAN DAKİKALAR

28. dakikada Ljajic'in pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Burak Yılmaz'ın şutunda meşin yuvarlak auta gitti.

38. dakikada Diaby sağ tarafta rakibinden sıyrılarak çizgiye indi ve meşin yuvarlağı içeri çevirdi. Burak Yılmaz ön direkte göğsünde yumuşattığı topu kafayla kaleye gönderdi, kaleci Günay Güvenç gole izin vermedi ve topu kornere attı.

42. dakikada Diaby'nin ceza sahası sağ çaprazından sert şutunda kaleci Günay Güvenç topun kaleye girmesini engelledi.

52. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. 48. dakikada Elneny'nin ortaladığı topu Hutchinson kafayla ağlara gönderdi. Ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golün ardından hakem Alper Ulusoy, VAR incelemesine başvurdu. Alper Ulusoy monitörde tekrar izlediği görüntünün ardından pozisyon öncesinde elle müdahale olduğuna hükmederek penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşu için topun başına geçen Burak Yılmaz meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

70. dakikada Beşiktaş skoru 2-0 yaptı. Diaby'nin pasıyla sağdan çizgiye inen Gökhan Gönül'ün içeri çevirdiği topu siyah-beyazlı takımın yeni transferi Kevin-Prince Boateng ön direkte tek dokunuşla gole çevirdi: 2-0

76. dakikada Caner Erkin'in kullandığı köşe vuruşu sonrası ceza sahasında yaşanan karambolde Ruiz'in şutunu savunma çizgiden çıkardı.

90. dakikada Caner Erkin'in uzun pasıyla ceza sahasına giren Lens'in vuruşunda kaleci topun ağlarla buluşmasına izin vermedi.

90 4. dakikada Beşiktaş üçüncü golünü attı. Caner Erkin'in soldan ortasına ceza sahası içinde yükselen Lens kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-0

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Alper Ulusoy, Ali Saygın Ögel, Mehmet Cem Hanoğlu

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Caner Erkin, Elneny, Diaby (Dk. 74 Lens), Ljajic (Dk. 46 Boateng), Hutchinson, N'Koudou, Burak Yılmaz (Dk. 82 Umut Nayir)

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Olkowski, Oğuz Ceylan, Kana Bıyık, Toşca, Morais, Maxim, Sousa, Güray Vural (Dk. 67 Diarra), Kayode (Dk. 80 Kenan Özer), Muhammet Demir (Dk. 67 Twumasi)

Gol: Dk. 52 Burak Yılmaz (Penaltıdan), Dk. 70 Boateng, Dk. 90 4 Lens (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 39 N'Koudou, Dk. 54 Gökhan Gönül, Dk. 79 Caner Erkin (Beşiktaş), Dk. 47 Kana Bıyık, Dk. 88 Kenan Özer (Gaziantep FK)

MAÇTAN NOTLAR

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu'nun Abdullah Avcı ile yollarını ayırmasının ardından teknik direktörlüğe getirdiği Sergen Yalçın, siyah-beyazlı taraftarların sevgi gösterisi altında kulübedeki yerini aldı.

Daha önce farklı takımların teknik direktörü olarak Beşiktaşlı taraftarların önüne çıkan Yalçın, bu sefer siyah-beyazlı ekibin başarısı için sahada bulundu.

Taraftarlar, takım kadroları anonsunda Sergen Yalçın'ın isminin söylenmesiyle büyük coşku yaşadı.

Maç öncesinde de Sergen Yalçın lehine tezahürat yapan siyah-beyazlıların, "Gururumuzsun Sergen Yalçın" ve "Yuvana hoş geldin Sergen Yalçın" yazılı atkılar açtıkları görüldü. Tribünde ayrıca "Yuvana hoş geldin Sergen Yalçın" yazılı pankart yer aldı.

Taraftarlar, maçın başlamasına dakikalar kala Sergen Yalçın'dan takımı tribüne getirmesi talebinde bulundu. Saha kenarına gelerek taraftarları selamlayan Yalçın, daha sonra saha içine girip oyuncularla tribünlerin isteğini yerine getirdi.

Sergen Yalçın, takımın başındaki ilk heyecanını geçen haftaki Çaykur Rizespor maçında yaşamıştı. Beşiktaş, söz konusu karşılaşmayı 2-1 kazanmıştı.



- Yalçın kadroyu bozmadı



Teknik direktör Yalçın, geçen hafta Çaykur Rizespor'a 2-1 üstünlük kuran takımını Gaziantep FK karşısında bozmadı.

Siyah-beyazlı takımın kalesinde Loris Karius görev alırken, geri dörtlüde Gökhan Gönül, Victor Ruiz, Domagoj Vida ve Caner Erkin yer aldı.

Savunmanın önünde Muhammed Elneny oynarken, orta saha Abdoulay Diaby, Atiba Hutchinson, Adem Ljajic ve Georges-Kevin N'Koudou'dan oluştu.

Son 3 maçta fileleri havalandıran Burak Yılmaz ise Gaziantep FK karşısında da gol aradı.



- Boateng kadroda



Beşiktaş'ın yeni transferi Kevin-Prince Boateng, yedek kulübesinde bulundu.

Boateng'in yanı sıra Necip Uysal, Jeremain Lens, Utku Yuvakuran, Enzo Roco, Umut Nayir, Güven Yalçın, Tyler Boyd, Rıdvan Yılmaz ve Kartal Kayra Yılmaz yedek soyundu.

Necip Uysal, sarı kart cezası nedeniyle Çaykur Rizespor maçında görev alamamıştı.

Sarı kart cezasından dolayı ilk yarının son haftasındaki Gençlerbirliği maçında görev alamayan Lens ise devre arasında kampında sakatlanmıştı. Sakatlığı sebebiyle ligdeki 3 maçın yanı sıra Ziraat Türkiye Kupası'ndaki 2 karşılaşmayı kaçıran Lens, 5 maç sonra kadroya girebildi.



- Taraftarlardan büyük destek



Siyah-beyazlı taraftarlar, takımlarına ilk dakikadan itibaren büyük destek verdi.

Tribünlerde küçük boşluklar gözlenirken karşılaşmayı 30 bine yakın taraftar izledi.

Karşılaşma öncesinde Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ düşmesi sonucu hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.





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