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Spor Arena
Haber Giriş: 04.09.2020 - 10:45 | Son Güncelleme:

Beşiktaş 3-0 Antalyaspor

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Beşiktaş 3-0 Antalyaspor
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Beşiktaş, Süper Lig’de yeni sezon hazırlıkları kapsamında yer aldığı The Land Of Legends Cup’ta Fraport TAV Antalyaspor'u 3-0 mağlup etti ve turnuvayı üçüncü olarak tamamladı.

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  • Beşiktaş-Antalyaspor maçından en özel kareler
  • Beşiktaş-Antalyaspor maçından en özel kareler
  • Beşiktaş-Antalyaspor maçından en özel kareler
  • Beşiktaş-Antalyaspor maçından en özel kareler
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Beşiktaş ile Antalyaspor, The Land Of Legends Cup üçüncülük maçında karşı karşıya geldi.

Mücadelenin henüz 3. dakikasında Atakan ile öne geçen Beşiktaş, Mensah ile 40. dakikada bir gol daha buldu.

Son sözü 84. dakikada İlkay İşler söyledi ve Beşiktaş, Antalyaspor'u 3-0 mağlup ederek The Land Of Legends Cup’ta üçüncü oldu.

Turnuvanın finalinde ise Fenerbahçe ile Sivasspor karşı karşıya gelecek. Mücadele 5 Eylül cumartesi günü saat 21.00'de başlayacak.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Utku, Necip, Roco, Welinton, Nsakala, Atiba, Oğuzhan, Mensah, Hasic, Atakan, Larin.

Antalyaspor: Ferhat, Eren, Ersan, Veysel, Mukairu, Fredy, Ufuk, Hakan, Amilton, Orgill, Jahovic

Beşiktaş 3-0 Antalyaspor

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