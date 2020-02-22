Beşiktaş 2-2 Trabzonspor | Maçın özeti ve golleri
Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor 2-2 berabere kaldı. Beşiktaş'ın gollerini 57. dakikada Boateng ve 64. dakikada Vida kaydetti. Trabzonspor'un golleri ise 5 ve 90+1. dakikada Sörloth'tan geldi. Bu sonuçla birlikte Beşiktaş puanını 37'ye yükseltti. Trabzonspor'un puanı ise 44 oldu.
MAÇTAN DAKİKALAR(İlk yarı)
5. dakikada Trabzonspor 1-0 öne geçti. Sörloth, orta sahada Hutchinson'dan kaptığı topu Ndiaye'ye kazandırdı. Bu futbolcunun pasıyla topla tekrar buluşan Sörloth, ceza sahası sol çaprazından düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.
27. dakikada N'Koudou'nun sağdan ortaladığı topu Gökhan Gönül kafayla kaleye gönderdi, kaleci Uğurcan Çakır son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi. Kullanılan köşe vuruşunda arka direğe giden meşin yuvarlağa Boateng'in volesinde, top üstten auta gitti.
32. dakikada sağdan gelen ortayı penaltı noktası önünde Ndiaye kafayla indirdi, sağ çaprazda topla buluşan Guilherme'nin şutunda, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.
35. dakikada N'Koudou rakiplerinden sıyrılarak sağdan ceza sahasına girerek şutunu çekti, kaleci topun ağlara gitmesine izin vermedi.
45 3. dakikada Boateng sağdan ceza sahasına girerek şutunu çekti, kaleci Uğurcan Çakır topu kornere çeldi.
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