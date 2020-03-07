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Voleybol
AA
Haber Giriş: 07.03.2020 - 16:52,Son Güncelleme:/

Beşiktaş 1-3 Beylikdüzü Voleybol İhtisas

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Beşiktaş 1-3 Beylikdüzü Voleybol İhtisas
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Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 21. hafta maçında Beylikdüzü Voleybol İhtisas, Beşiktaş'ı 3-1 yendi

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Selçuk Görmen, Sadettin Kıral

Beşiktaş: Göknur Silen, Doğa Topçiçek, Bengisu Aygün, Ece Erol, Zuhal Çetin, Lal Akın (Tuğçe Ersan, Gökçe Akkaya, Tuana Öztürk, Ece Uçarı, Zeynep
Özgel, Sevval Burnazlar, Zeynep Batmaz, Kardelen Karabıyık)

Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Açelya Özman, İklimya Demir, Bahar Akbay, Elçin Rusut, Zekiye Ünal, Deniz Uyanık (Simay Kurt, Buse Kaygısız, Sedef Öğüt,
Dilara Elmacıoğlu)

Setler: 25-21, 19-25, 12-25, 15-25

Süre: 99 dakika (28, 26, 22, 23)

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