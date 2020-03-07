Beşiktaş 1-3 Beylikdüzü Voleybol İhtisas
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 21. hafta maçında Beylikdüzü Voleybol İhtisas, Beşiktaş'ı 3-1 yendi
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Selçuk Görmen, Sadettin Kıral
Beşiktaş: Göknur Silen, Doğa Topçiçek, Bengisu Aygün, Ece Erol, Zuhal Çetin, Lal Akın (Tuğçe Ersan, Gökçe Akkaya, Tuana Öztürk, Ece Uçarı, Zeynep
Özgel, Sevval Burnazlar, Zeynep Batmaz, Kardelen Karabıyık)
Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Açelya Özman, İklimya Demir, Bahar Akbay, Elçin Rusut, Zekiye Ünal, Deniz Uyanık (Simay Kurt, Buse Kaygısız, Sedef Öğüt,
Dilara Elmacıoğlu)
Setler: 25-21, 19-25, 12-25, 15-25
Süre: 99 dakika (28, 26, 22, 23)
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