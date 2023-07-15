Beşiktaş 1-1 Augsburg (Hakem maçı erken bitirdi)

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Yeni sezon hazırlıklarına Almanya’da devam eden Beşiktaş hazırlık maçında Bundesliga temsilcisi Augsburg ile karşı karşıya geldi. Maçın hakemi, Beşiktaşlı taraftarların sahaya meşale ve havai fişek atmaları sebebiyle mücadeleyi 79. dakikada bitirdi. Karşılaşma 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Beşiktaş'ın golünü 42. dakikada Muleka atarken Augsburg'un sayısını 59. dakikada Cardona kaydetti.

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BEŞİKTAŞ 1-1 AUGSBURG

GOL: 42' Muleka, 59' Cardona

İlk yarı sonucu: 1-0

KARŞILAŞMANIN İLK 11'LERİ

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Emrecan, Montero, Berkay, Demir Ege, Gedson, Ghezzal, Emrecan Bulut, Muleka

Augsburg: Dahmen, Pedersen, Pfeiffer, Beljo, Maier, Vargas, Breithaupt, Jensen, Winther, Dorsch, Malone