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Beşiktaş 1-1 Augsburg (Hakem maçı erken bitirdi)

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Augsburg#Hazırlık Maçı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2023 17:40

Yeni sezon hazırlıklarına Almanya’da devam eden Beşiktaş, hazırlık maçında Augsburg ile karşılaştı. Maçın hakemi, Beşiktaşlı taraftarların sahaya meşale ve havai fişek atmaları sebebiyle mücadeleyi 79. dakikada bitirdi. Karşılaşma 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

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Yeni sezon hazırlıklarına Almanya’da devam eden Beşiktaş hazırlık maçında Bundesliga temsilcisi Augsburg ile karşı karşıya geldi. Maçın hakemi, Beşiktaşlı taraftarların sahaya meşale ve havai fişek atmaları sebebiyle mücadeleyi 79. dakikada bitirdi. Karşılaşma 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Beşiktaş'ın golünü 42. dakikada Muleka atarken Augsburg'un sayısını 59. dakikada Cardona kaydetti.

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BEŞİKTAŞ 1-1 AUGSBURG

GOL: 42' Muleka, 59' Cardona

İlk yarı sonucu: 1-0

KARŞILAŞMANIN İLK 11'LERİ

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Emrecan, Montero, Berkay, Demir Ege, Gedson, Ghezzal, Emrecan Bulut, Muleka

Augsburg: Dahmen, Pedersen, Pfeiffer, Beljo, Maier, Vargas, Breithaupt, Jensen, Winther, Dorsch, Malone

Beşiktaş 1-1 Augsburg (Hakem maçı erken bitirdi)

 

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#Beşiktaş#Augsburg#Hazırlık Maçı

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