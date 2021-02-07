Beşiktaş 1-0 Konyaspor (Maçın özeti)
Beşiktaş, Süper Lig'in 24. haftasında Konyaspor ile kozlarını paylaştı. Mücadelenin 21. dakikasında 10 kişi kalan siyah-beyazlılar, karşılaşmayı Rosier'in kaydettiği golle 1-0 kazandı. Bu sonuçla birlikte Beşiktaş'ın 2 maçlık hasreti son buldu.
Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş ile Konyaspor karşı karşıya geldi.
Siyah-beyazlılar, karşılaşmanın 21. dakikasında N'Sakala'nın gördüğü kırmızı kartla sahada 10 kişi kaldı.
Mücadelenin İlk yarısından gol sesi çıkmadı çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.
Dakikalar 81'i gösterdiğinde sahneye Rosier çıktı ve Beşiktaş'ı öne geçiren golü kaydetti.
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Beşiktaş, Konyaspor'u 1-0 mağlup etti.
Süper Lig'deki iki maçlık galibiyet hasretine son veren siyah-beyazlılar, 48 puana yükselerek lider Galatasaray ile puanını eşitledi.
Süper Lig'de zirve yarışı;
1) Galatasaray (48 puan, +29 averaj)
2)Beşiktaş (48 puan, +24 averaj)
3) Fenerbahçe (48 puan, +20 averaj)
MAÇTAN DAKİKALAR
9. dakikada Ghezzal'ın ceza sahası dışından şutunda meşin yuvarlak kaleci Eray'da kaldı.
11. dakikada sol taraftan Ghezzal'ın kullandığı köşe vuruşunda Aboubakar arka direkte meşin yuvarlağa kafayla vurdu, top az farkla dışarı çıktı.
21. dakikada Beşiktaş 10 kişi kaldı. Fabrice N'Sakala 15. dakikada gördüğü sarı kartın ardından Jevtovic'e yaptığı faul sonrası ikinci sarı kartını alıp, kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
38. dakikada Ghezzal'ın ceza sahası önüne getirdiği topu Konyaspor savunması uzaklaştırmak isterken, meşin yuvarlak De Souza'nın önünde kaldı. Siyah-beyazlı futbolcunun sert şutunda top üstten auta gitti.
46. dakikada Shengelia'nın ara pasında topla buluşan Sekidika'nın ceza sahası dışından şutunda, meşin yuvarlak kalenin solundan az farkla auta gitti.
54. dakikada Ghezzal'ın soldan kullandığı serbest vuruşta Welinton müsait pozisyonda topa kafayla vurdu, meşin yuvarlak dışarı çıktı.
59. dakikada Necip Uysal'ın soldan ortasına ceza sahası içinde Larin'in kafa vuruşunda top üst ağlarda kaldı.
73. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Savunmanın arkasına atılan topa hareketlenen Rosier, ceza sahasına sağdan girerek topu içeri çevirdi. Larin kaleciyi geçen topu boş kaleye gönderemedi.
81. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Atiba'nın pasıyla sağdan ceza sahasına giren Rosier, dar açısına rağmen topu filelere gönderdi: 1-0.
83. dakikada N'Koudou ceza sahası girişinde şutunu çekti, meşin yuvarlak direğe çarpıp auta çıktı.
90 2. dakikada Larin kendi yarı alanında aldığı topu Konyaspor kalesine kadar sürerek şutunu çekti, meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Halis Özkahya, Ceyhun Sesigüzel, Kemal Yılmaz
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Necip Uysal, De Souza, Ghezzal (Dk. 90 3 Hasic), Ljajic (Dk. 70 Atiba), Larin, Aboubakar (Dk. 70 N'Koudou)
İttifak Holding Konyaspor: Eray Birniçan, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Jevtovic (Dk. 68 Rahmanovic), Hadziahmetovic, Shengelia (Dk. 68 Musa Çağıran), Miya (Dk. 46 Cikalleshi), Sekidika, Kravets
Gol: Dk. 81 Rosier (Beşiktaş)
Kırmızı kart: Dk. 21 N'Sakala (Beşiktaş)
Sarı kart: Dk. 2 Jevtovic, Dk. 77 Musa Çağıran, Dk. 90 Skubic (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 55 Necip Uysal, Dk. 90 Vida (Beşiktaş)
İLK 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Necip, Ljajic, Ghezzal, Larin, Aboubakar
Konyaspor: Eray, Guilherme, Ahmet Çalık, Abdülkerim, Skuvic, Hadziahmetovic, Jevtovic, Sekidika, Miya, Shengelia, Kravets
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