Bertuğ Yıldırım, Fransız ekibine transfer oldu! Hatayspor 5 milyon Euro kazanacak

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Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'un genç forveti Bertuğ Yıldırım, Ligue 1 ekibi Rennes'e transfer oldu.

A Spor'un haberine göre; Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, bu transferden 5 milyon Euro'nun üzerinde gelir elde edecek.

Santrfor bölgesinde oynayan Bertuğ Yıldırım, her iki kanatta da görev alabiliyor. 21 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 2.7 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Sarıyer altyapısında yetişen Bertuğ Yıldırım, 2021 yılında Hatayspor'a transfer oldu. Geçtiğimiz sezonu Antalyaspor'da kiralık olarak geçiren golcü oyuncu, bu sezon Hatayspor'a döndü.