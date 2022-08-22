Bertrand Traore Başakşehir'e imza attı! İşte transferin detayları...

Haberin Devamı

Başakşehir, Bertrand Traore'nin transferinde mutlu sona ulaştı. 26 yaşındaki kanat oyuncusu, İstanbul'a gelirken İngiliz kulübü Aston Villa, oyuncunun Başakşehir'e transferini duyurdu.

Burkina Fasolu futbolcu, bu sezon kiralık olarak Başakşehir'de forma giyecek. Kiralama bedeli 250 bin euro olan Traore'nin satın alma opsiyonu da Başakşehir'de olacak.

İMZA TÖRENİ DÜZENLENDİ

Burkiana Faso'lu futbolcu bugün düzenelenen basın toplantısıyla kendisini turuncu lacivertli renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

"TRAORE İLE KİRALIK ANLAŞTIK"

İmza töreninde konuşan Başkan Göksel Gümüşdağ, "Traore'yi isteyen başka kulüpler de vardı ama kendisi Başakşehir'i tercih etti. Trezeguet transferiyle birlikte Aston Villa ile iyi ilişkilerimiz var. Traore ile kiralık anlaştık, inşallah sezon sonu ailemize katmaya çalışırız." şeklinde konuştu.

Haberin Devamı

İLK SÖZLERİ: BİR AN ÖNCE SAHAYA ÇIKMAK İSTİYORUM

Traore ise, "Burada olduğum için çok mutluyum. Bir an önce hocamız ve arkadaşlarımla tanışıp sahaya çıkmak istiyorum. Baskıyı seven bir futbolcuyum. Baskı, futbolun bir gerçeği. Önemli olan o baskıyı kaldırabilmek. Eddie Newton, Adebayor gibi isimlerden olumlu bilgiler aldım. Hocamız Emre Belözoğlu ve başkanımız Göksel Gümüşdağ'ın ilgi ve alakası ve transferi kolaylaştırdı. " ifadelerini kullandı.



EDDIE NEWTON DEVREYE GİRDİ

Başakşehir'de görevini sürdüren Trabzonspor'un eski teknik direktörü Eddie Newton'ın da bu kiralık anlaşmada önemli bir pay sahibi olduğu bilgisini dün Spor Arena'dan duyurmuştuk.

ADEBAYOR'DAN OLUMLU GÖRÜŞ

Ayrıca İstanbul ekibinin eski golcüsü Emmanuel Adebayor'un da Bertrand Traore'ye kulüp hakkında olumlu bilgiler verdiği belirtilmişti.

GALATASARAY DA İLGİLENİYORDU

Hücum hattına takviye için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın da Bertrand Traore'ye talip olduğu geçtiğimiz günlerde iddia edilmişti. Sarı kırmızılı ekibin, Aston Villa'nın gözden çıkardığı Bertnard Traore'ye yıllık 2.5 milyon euro garanti ücret teklif ettiği belirtilmişti.

Haberin Devamı

NEWTON VE ADEBAYOR'U DOĞRULADI

Aston Villa’da forma giyen Traore'yi İstanbul Havalimanı'nda kulüp yetkilileri karşıladı.

Burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Traore, Başakşehir tercihinin çok net bir tercih olduğunu vurgulayarak, "Bildiğiniz gibi beni isteyen çok kulüp vardı. Düşünmek için çok vakit oldu ama ben Başakşehir'e gelmek istedim. Kulübü iyi tanıyan insanlarla görüştüm. Daha önceden de tanıdığım bir kulüptü. Antrenörü tanıyordum, oyuncuları tanıyordum. Bunlar tercihimde etkili oldu" diye konuştu.

Haberin Devamı

Başakşehir'de Strateji ve Planlama Direktörlüğü görevini yürüten Eddie Newton'ın transferinde etkili olup olmamasının sorulması üzerine ise Traore, "Çok genç yaştan beri Eddie Newton'ı tanıyorum. Kulüple ilgili bana iyi şeylerden bahsetti. Adebayor ile de görüştüm ayrıca onu da eklemek istiyorum" dedi.Bertrand Traore son olarak, hedeflerinin net olduğunu belirterek, "Verebileceğim en iyi katkıyı vermek istiyorum ve kulübe bu sene yardımcı olmak istiyorum. Birçok kulüpte farklı pozisyonlarda oynadım. Saha içinde en iyisini yapmayı deneyeceğim" açıklamasında bulundu.