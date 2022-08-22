Bertrand Traore Başakşehir'e imza attı! İşte transferin detayları...

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Başakşehir, Bertrand Traore'nin transferinde mutlu sona ulaştı. 26 yaşındaki kanat oyuncusu, İstanbul'a gelirken İngiliz kulübü Aston Villa, oyuncunun Başakşehir'e transferini duyurdu.
Burkina Fasolu futbolcu, bu sezon kiralık olarak Başakşehir'de forma giyecek. Kiralama bedeli 250 bin euro olan Traore'nin satın alma opsiyonu da Başakşehir'de olacak.
İMZA TÖRENİ DÜZENLENDİ
Burkiana Faso'lu futbolcu bugün düzenelenen basın toplantısıyla kendisini turuncu lacivertli renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.
"TRAORE İLE KİRALIK ANLAŞTIK"
İmza töreninde konuşan Başkan Göksel Gümüşdağ, "Traore'yi isteyen başka kulüpler de vardı ama kendisi Başakşehir'i tercih etti. Trezeguet transferiyle birlikte Aston Villa ile iyi ilişkilerimiz var. Traore ile kiralık anlaştık, inşallah sezon sonu ailemize katmaya çalışırız." şeklinde konuştu.
İLK SÖZLERİ: BİR AN ÖNCE SAHAYA ÇIKMAK İSTİYORUM
Traore ise, "Burada olduğum için çok mutluyum. Bir an önce hocamız ve arkadaşlarımla tanışıp sahaya çıkmak istiyorum. Baskıyı seven bir futbolcuyum. Baskı, futbolun bir gerçeği. Önemli olan o baskıyı kaldırabilmek. Eddie Newton, Adebayor gibi isimlerden olumlu bilgiler aldım. Hocamız Emre Belözoğlu ve başkanımız Göksel Gümüşdağ'ın ilgi ve alakası ve transferi kolaylaştırdı. " ifadelerini kullandı.
EDDIE NEWTON DEVREYE GİRDİ
Başakşehir'de görevini sürdüren Trabzonspor'un eski teknik direktörü Eddie Newton'ın da bu kiralık anlaşmada önemli bir pay sahibi olduğu bilgisini dün Spor Arena'dan duyurmuştuk.
ADEBAYOR'DAN OLUMLU GÖRÜŞ
Ayrıca İstanbul ekibinin eski golcüsü Emmanuel Adebayor'un da Bertrand Traore'ye kulüp hakkında olumlu bilgiler verdiği belirtilmişti.
GALATASARAY DA İLGİLENİYORDU
Hücum hattına takviye için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın da Bertrand Traore'ye talip olduğu geçtiğimiz günlerde iddia edilmişti. Sarı kırmızılı ekibin, Aston Villa'nın gözden çıkardığı Bertnard Traore'ye yıllık 2.5 milyon euro garanti ücret teklif ettiği belirtilmişti.
NEWTON VE ADEBAYOR'U DOĞRULADI
Aston Villa’da forma giyen Traore'yi İstanbul Havalimanı'nda kulüp yetkilileri karşıladı.
Burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Traore, Başakşehir tercihinin çok net bir tercih olduğunu vurgulayarak, "Bildiğiniz gibi beni isteyen çok kulüp vardı. Düşünmek için çok vakit oldu ama ben Başakşehir'e gelmek istedim. Kulübü iyi tanıyan insanlarla görüştüm. Daha önceden de tanıdığım bir kulüptü. Antrenörü tanıyordum, oyuncuları tanıyordum. Bunlar tercihimde etkili oldu" diye konuştu.