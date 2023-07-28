Bernard Mensah: Mesut Özil hayranıyım, Arda Güler'i ilk gördüğümde ona çok benzetmiştim

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Kayserispor'dan Suudi Arabistan ekibi Al Tai'ye transfer olan Bernardn Mensah, transfer sonrası Asist Analiz'e röportaj verdi.

Mensah'ın röportajı şu şekilde:

Bugünlerde tüm futbolcuların gitmek için can attığı liglerden birindesin. Suudi Arabistan Süper Ligi Al-Tai ile sözleşme imzaladın. Transfer zor oldu mu, süreç nasıl gelişti? Hedeflerin neler?

- Evet, şu anda bambaşka bir lige ve bambaşka bir kültüre geldim. Tüm dünyanın gözü şu anda Suudi Arabistan’da. Pek çok kaliteli büyük futbolcu bu ligin kalitesini daha da arttırmak için burada. Eminim ki şu anda çok insan bu ligdeki takımlara imza atmak istiyordur. Ben de bu fırsat karşıma çıktığında değerlendirmek istedim. Transfer süreci çok zor değildi, teklif geldiğinde çok mutlu oldum. Ve iyi ki bu kararı vermişim diyorum.

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Transfer görüşmelerinin başında çok üzücü bir haber aldın, baban vefat etti. Bu işleri zorlaştırdı mı?

- transfer sürecinin başında babamın vefat haberi beni etkiledi, zor zamandı. Beklemediğimiz bir şeydi. Gana’ya gittiğimde hastaydı, Türkiye’de de tedavi almasını sağlamıştım. Aslında durumu çok iyiye gidiyordu ama maalesef onu zamansız kaybettim. Şu anda hala zor bir durum ama hayat devam ediyor. Ne yazık ki, yapmamız gerekenleri yapmaya çalışıyoruz.

Burada uzun seneler geçirdin. Kasımpaşa, Beşiktaş, Kayserispor. Dönüp bakınca ne hissediyorsun?

- Türkiye için öncelikle bende emeği olan tüm herkese, kulüplerim Kasımpaşa, Kayserispor ve Beşiktaş’a çok teşekkür ediyorum. Türkiye’yi gerçekten çok sevdim. Futbol kariyerimde her zaman en özel ülke olarak kalacak. Aslında Türkiye’de kalmak istedim. Ancak kulüp içinde çok fazla şey oluyordu... Bu mümkün olmadı. Özellikle Berna Gözbaşı başkan ile çok iyi ilişkilerim vardı, sanılanın aksine yeni yönetimle de aramda iyi ilişki vardı ama olmadı. Ben yine de bana yardım eden, yanımda olan tüm herkese teşekkür ediyorum, minnettarım. Türkiye’de kariyerimin en güzel günlerini yaşadım.

Bugünlerde iki Ganalı vatandaşın iki büyük kulübe geldi. Amartey Beşiktaş’a ve Djiku Fenerbahçe’ye... Ne düşünüyorsun? Amartey, transferinden önce seninle epey konuştuğunu söyledi.

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- Evet, Amartey’in Beşiktaş’a transferinden önce kendisiyle epey görüştük. Bana sorular sordu. Ona Beşiktaş’ın Türkiye’nin en büyük camialarından biri olduğunu söyledim. Orada oynamaktan çok keyif duyacağını söyledim. Tabii ki her gün çalışman, savaşman lazım böyle büyük kulüplerde forma giymen için. Amartey çok üst düzey bir futbolcu, Djiku da çok iyi futbolcu. İkisi de milli takımdan arkadaşım. Amartey ile daha yakın bir arkadaşlığımız var. Onlara diyebileceğim şey; Türkiye ligi sanıldığı gibi kolay değil, çok zor bir lig buna göre kendilerini hazırlamalılar. Onlara başarılar diliyorum.

Arda Güler, Madrid’e gitti. Senin çok uzun zaman önce Arda için attığın bir tweet vardı, onun bu transferini bekler miydin, ne düşünüyorsun?

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- Arda Güler, benim hayatımda gördüğüm en iyi futbolculardan biri. Ben, Mesut Özil’in hayranıyım. Arda Güler’i de ilk gördüğümde ona çok benzettim ve en az onun kadar yetenekli olduğunu gördüm. Bu tarz bir yeteneği bulmak her zaman kolay değil. Dünyanın en büyük kulüplerinden birine gitmesine şaşırmadım. Şimdi bizlerin de, Türk halkının da ona destek olması gerekiyor. Çünkü, orada Türkiye’yi de temsil edecek. Daha önce Arda Turan, Emre Belözoğlu gibi isimlerin yanına Arda Güler’in de ekleneceğini düşünüyorum. O, her şeyi yapabilecek kaliteye ve yeteneğe sahip.

Suudi Arabistan Ligi bir yıldızlar geçidine dönüştü. Ronaldo, Kante, Benzema, Brozovic... Nasıl bir lig bekliyorsun?

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- Suudi Arabistan Ligi için daha şu andan bile gelen futbolculara bakarak kalitenin ne kadar yükseldiğini görebilirsiniz. Bu sezon tüm takımlar için çok çekişmeli ve zor geçecek. Ben, çok daha fazla büyük oyuncunun buraya geleceğini düşünüyorum. Bu sene dünyada damgasını vuracak lig burası olacak. Şu anda tüm dünyanın Suudi ligini yayınlamak için bile yarışta olduğu gerçeği var. Bu da tüm ülke için tanıtım fırsatı, biz futbolcular için de kendini büyük bir arenada gösterme fırsatı. Bu yüzden burada olduğum için çok mutluyum. Bu sebeple tekrar transferimde emeği geçen menajerime ve avukatım Ali Alper Tüfekçi Bey’e çok teşekkür ediyorum.

Türkiye'de de pek çok önemli futbolcu var. Eğer kendi takımına 3 oyuncu almak istesen kimleri alırdın?

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- Türkiye’den 3 oyuncu seçebilmek gerkeçten zor çünkü pek çok kaliteli futbolcu var. Kerem var Galatasaray’dan. Sergio Oliveira, Aboubakar.

Son olarak, Türkiye’deki taraftarlara ne söylemek istersin?

- Türkiye’deki tüm taraftarlara her şey için teşekkür ediyorum. Benim kariyer yolculuğumda emeği geçen herkese minnettarım. Türkiye’yi gerçekten çok seviyorum, bunu kalpten söylüyorum. Bugün geldiğim noktada çok büyük emeği var, Türkiye’nin.