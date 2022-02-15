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Berna Gözbaşı’nın gelecek planı Arif Kocaman

#Kayserispor#Berna Gözbaşı#Arif Kocaman
Berna Gözbaşı’nın gelecek planı Arif Kocaman

Spor Toto Süper Lig’de 10’uncu sırada yer alan, Türkiye Kupası’nda da tur atlayarak kupayı hedefleyen Yukatel Kayserispor, devre arası transfer döneminde önemli isimleri kadrosuna katarken, geleceğe de yatırım yaptı.

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İtalya Serie A ekibi Hellas Verona’dan Mert Çetin, Fatih Karagümrük’ten Andrea Bertolacci ve Trabzonspor’dan Abdulkadir Parmak’ı kadrosuna katarak önemli transfer hamlelerinde bulunan Kayserispor, TFF 2’nci Lig ekibi Sakaryaspor’un 18 yaşındaki genç stoperi Arif Kocaman’ı da transfer etti.

Özellikle başkan Berna Gözbaşı ve teknik direktör Hikmet Karaman’ın takımda görmek istediği ve takip ettikleri genç futbolcu Sakaryaspor’da 2’si Türkiye Kupası, 1’i lig olmak üzere 3 maç forma giydikten sonra Süper Lig’e transfer oldu. 

Genç stoper, devre arasında Kayserispor ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

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