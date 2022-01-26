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Berna Gözbaşı: "Tekrardan çıkışa geçeceğiz..."

#Kayserispor#Berna Gözbaşı#Anadolu Kulüpleri
Berna Gözbaşı: Tekrardan çıkışa geçeceğiz...

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, lige verilen arayı en iyi şekilde değerlendirip tekrardan çıkışa geçeceklerine inandıklarını söyledi.

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Süper Lig'de mücadele veren Yukatel Kayserispor, lige verilen arayı Antalya'da kamp yaparak değerlendirecek. Son oynadığı maçta Kasımpaşa'ya mağlup olan sarı kırmızılı takımda kulüp başkanı Berna Gözbaşı, ileriye umutla bakıyor.

Sosyal paylaşım sitesindeki hesabında duygularını dile getiren Başkan Gözbaşı, sürprizlerle dolu bir lig yaşandığını ifade ederek, "Yeni transferlerimizle daha da güçlenen Kayserisporumuz lige verilen arayı Antalya kampında en iyi şekilde değerlendirecek. Gücümüzü biliyoruz, inanıyoruz; futbolumuz, başarılarımız ile ligin sürpriz takımlarından olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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#Kayserispor#Berna Gözbaşı#Anadolu Kulüpleri

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