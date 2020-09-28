BenQ ZOWIE, XL-K Jenerasyonu Espor Oyun Monitörlerini Duyurdu

Ürünün geliştirilme aşamasında oyun içerisinde performansa katkısı olmayan hiçbir teknolojiye yer verilmedi. Çalışmalar esnasında her oyuncunun kendine özgü görsel ve fiziksel ayarlamaları olduğunu gözlemlendi. Bu nedenle XL serisinin her jenerasyonu oyunculara daha net bir görüş ve daha akıcı ve konforlu bir oyun deneyimi sunmak için tasarlandı.

Yeni XL-K serisi daha küçük bir tabana sahip. Böylelikle oyuncular klavye ve mouseları için, ekipmanlarının dengesini bozmadan masalarında daha geniş bir Alana sahip olacaklar. Ayrıca daha geniş açı kapasitesine sahip XL-K serisi monitörler ile arzu ettikleri açıya çok daha konforlu bir şekilde sahip olabilecekler.

Bununla birlikte XL-K serisi yeni OSD menüsü ile oyuncuların arzu ettikleri seçeneklere çok daha pratik bir şekilde ulaşmalarını saglıyor. 5 yönlü tekerlegi bulunan S-Switch ile OSD menü kullanımı çok daha pratik hale geliyor.

Adından da anlaşılacagı gibi XL2546K, 240hz yenileme hızı ve 0.5ms (GtG) tepki süresi ile efsanevi XL2546 modelinin halefi olarak üretilmiştir. Ayrıca içerisinde DyAc+ Teknolojisi, Black eQualizer ve Color Vibrance gibi BenQ ZOWIE’nin popüler özelliklerini de barındırmaktadır. XL2411K ise 144hz yenileme hızı ve 1ms (GtG) tepki süresine sahip. Fakat bunların yanı sırada DyAc teknolojisi eklentisi ile 144hz’de çok daha net bir görüntü performansı sağlamaktadır.