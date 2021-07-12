Benfica başkanının usulsüzlüklerinde Talisca detayı! 400 bin euro...

Spor Arena Dış Haber - Portekiz'de düzenlenen 'Kırmızı Kart Operasyonu' kapsamında kara para aklama, vergi kaçırma, dolandırıcılık ve sahtekarlık yaptığı iddialarıyla gözaltına alınan ve Benfica başkanlığı görevini bırakmak zorunda kalan Luis Filipe Vieira'nın daha önce yaptığı usulsüz işlere dair detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Ülkenin saygın gazetelerinden Publico'nun ortaya attığı iddiaya göre; bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Anderson Talisca'nın Brezilya'nın Bahia kulübünden transferinde usulsüz komisyon verildiği belirtildi.

EKSTRA 400 BİN EURO KOMİSYON

Benfica'nın Talisca transferi için Bahia ile 4,75 milyon euro karşılığında anlaştığı ve bu transferde Talisca'nın menajeri Carlos Leite'ye de 750 bin euro komisyon ödediği ifade edilirken, bu transferde Bruno Macedo isimli avukatın da 400 bin euro usulsüz komisyon aldığı kaydedildi.

BAŞKANLA BAĞLANTISI ORTAYA ÇIKTI

Bruno Macedo'nun Luis Filipe Vieira ile yakın arkadaş olduğu ve teknik direktör Jorge Jesus'un önce Benfica'dan Flamengo'ya gidişine, sonrasında tekrar Benfica'ya dönüşüne aracılık ettiği ortaya çıktı. Ayrıca Jesus ve Vieira'nın hukuki işlerine de Macedo'nun baktığı belirtildi.

'Kırmızı Kart Operasyonu' kapsamında Macedo'nun şirketinin tüm raporlarının ve hesaplarının detaylıca incelendiği ve Talisca transferindeki usulsüzlüğün bu sayede ortaya çıktığı kaydedildi.