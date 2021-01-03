Benevento – Milan maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

İtalya Serie A Ligi, 2020/2021 Sezonu, 15. Hafta karşılaşmalarından biri de Benevento ve Milan arasında gerçekleşecek. Türk futbolseverlerin de yakından takip ettiği Benevento – Milan maçı maçının saati ve kanal bilgisi merak ediliyor.

Benevento - Milan maçı 3 Ocak Pazar günü saat 20:00'de beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

Milan'da Hakan Çalhanoğlu tarihe geçti!

Serie A ekiplerinden Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu, 2020 yılında adını tarihe yazdırdı.

Ligde liderlik koltuğunda oturan Milan'da Hakan Çalhanoğlu'nun performansı dikkat çekti. Kulübüyle sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan milli oyuncu, 2020 yılında Serie A'da en fazla asist yapan oyuncu oldu.

Bu süreçte ligde 14 asist yapan Hakan, ayrıca 99 şut pası ile bu alanda da Serie A'da yılın en iyi futbolcusu olmayı başardı.



HENÜZ SÖZLEŞME UZATMADI

İtalya basını, Çalhanoğlu'nun Milan'dan yıllık 5 milyon euro maaş talep ettiği ve görüşmelerin devam ettiğini duyurmuştu.

Milan'ın vazgeçilmez isimlerinden biri haline gelen ve takımının liderlik koltuğunda oturmasında büyük pay sahibi olan 26 yaşındaki futbolcunun adı Juventus ve Manchester United'la da anılıyor.