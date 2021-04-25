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Futbol
Haber Giriş: 25.04.2021 - 15:29 | Son Güncelleme:

Benevento 2-4 Udinese (Tolgay Arslan gol attı)

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Benevento 2-4 Udinese (Tolgay Arslan gol attı)

İtalya Serie A'nın 33. haftasında Udinese, deplasmanda Benevento'yu 4-2 mağlup etti. Beşiktaş'ın eski futbolcusu Tolgay Arslan takımına gol katkısı yaptı.

Benevento ile Udinese, Serie A'nın 33. haftasında karşılaştı. Udinese mücadeleyi 4-2 kazandı. Konuk ekibin gollerini 4. dakikada Nahuel Molina, 31. dakikada Tolgay Arslan, 49ç dakikada Stryger Larsen ve 73. dakikada Jayden Jezairo Braaf atarken Benevento'nun sayılarını ise 34. dakikada penaltıdan Benito Viola ve 83. dakikada Gianluca Lapadula kaydetti.

Bu sonucun ardın Udinese puanını 39'a çıkardı. Benevento ise 31 puanla düşme hattının hemen üzerinde kaldı.

TOLGAY ARSLAN 3. GOLÜNÜ ATTI

Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak Udinese'ye giden Tolgay Arslan, bu sezon çıktığı 27 lig maçında 3 kez gol sevinci yaşadı.

Benevento 2-4 Udinese (Tolgay Arslan gol attı)

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