Benevento 2-4 Udinese (Tolgay Arslan gol attı)

Benevento ile Udinese, Serie A'nın 33. haftasında karşılaştı. Udinese mücadeleyi 4-2 kazandı. Konuk ekibin gollerini 4. dakikada Nahuel Molina, 31. dakikada Tolgay Arslan, 49ç dakikada Stryger Larsen ve 73. dakikada Jayden Jezairo Braaf atarken Benevento'nun sayılarını ise 34. dakikada penaltıdan Benito Viola ve 83. dakikada Gianluca Lapadula kaydetti.

Bu sonucun ardın Udinese puanını 39'a çıkardı. Benevento ise 31 puanla düşme hattının hemen üzerinde kaldı.

TOLGAY ARSLAN 3. GOLÜNÜ ATTI

Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak Udinese'ye giden Tolgay Arslan, bu sezon çıktığı 27 lig maçında 3 kez gol sevinci yaşadı.

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