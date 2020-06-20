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Basketbol
AA
Haber Giriş: 20.06.2020 - 18:44,Son Güncelleme:

Bellona Kayseri, Mikiah Herbert Harrigan'ı transfer etti

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Bellona Kayseri, Mikiah Herbert Harrigan'ı transfer etti
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol, İngiliz Mikiah Herbert Harrigan'i kadrosuna kattı.

Kayseri ekibi, son olarak ABD'de South Carolina Gamecocks forması giyen 21 yaşındaki oyun kurucu ile sezon sonuna kadar anlaştı.

Kulübün sosyal medya hesaplarından, "Kulübümüz transfer çalışmaları kapsamında South Carolina Gamecocks forması giyen Mikiah Herbert Harrigan ile anlaşma sağlamıştır. Kendisine hoş geldin diyor ve başarılar diliyoruz." paylaşımı yapıldı.

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