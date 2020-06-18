Bellona Kayseri Basketbol'da transfer! Gülse ile devam, Esra ile sezon sonuna kadar...

Kayseri ekibi, geçen sezon da takımda yer alan ve oyun kurucu pozisyonunda oynayan 21 yaşındaki Gülse Uğur ile sezon sonuna kadar anlaştı.

Kulübün sosyal medya hesabından transferle ilgili, "Geçen sezon başında transfer ettiğimiz Gülse Uğur'la 2020/21 sezonunda da devam ediyoruz. Kendisine yeni sezonda başarılar diliyoruz." paylaşımı yapıldı.

ESRA URAL TOPUZ'U KADROSUNA KATTI!

Kayseri ekibi, son olarak Fenerbahçe Öznur Kablo'da forma giyen 33 yaşında pivot ile sezon sonuna kadar anlaştı.

Kulübün sosyal medya hesaplarından transferle ilgili, "Kulübümüz transfer çalışmaları kapsamında daha önce takımızda yer alan ve en son Fenerbahçe Öznur Kablo forması giyen Esra Ural Topuz ile anlaşma sağlamıştır. Kendisine hoş geldin diyor ve başarılar diliyoruz." paylaşımı yapıldı.

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