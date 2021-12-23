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Bellona Kayseri Basketbol’da Aclan Kavasoğlu dönemi

#Kayseri Basketbol#Basketbol#Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Bellona Kayseri Basketbol’da Aclan Kavasoğlu dönemi

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol’da başantrenörlük görevine getirilen Aclan Kavasoğlu ile sözleşme imzalandı.

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Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol, başantrenör Aclan Kavasoğlu ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.

Kadir Has Kongre ve Spor Salonu konferans salonunda gerçekleştirilen imza törenine Bellona Kayseri Basketbol Sportif Direktörü Ahmet Bozbey ve başantrenör Aclan Kavasoğlu katıldı.

Bellona Kayseri Basketbol Sportif Direktörü Ahmet Bozbey, "Kayseri basketbolu için kötü sezon başlangıcı oldu. Maddi sıkıntılar var. Döviz kurundaki artış bizi çok etkilemişti. O da tabii ki bize yansıdı. 2 yerli 1 yabancı oyuncu göndermiştik. Bir de 15 sene çalıştığımız Ayhan Avcı ile yollarımızı ayırmak zorunda kalmıştık. Aclan Kavasoğlu ile anlaştık. İlk idmanına çıktı. Sezon sonuna kadar anlaşma sağladık. Biz hocamızın basketbol bilgisine güveniyoruz. Yönetim olarak kendisine güvenimiz sonsuz. Oyuncu takviyemiz olacak" diye konuştu.

ACLAN KAVASOĞLU: KAYSERİ’NİN KADIN BASKETBOLUNDAKİ GEÇMİŞİ ÇOK İYİ

İmza töreninde açıklama yapan başantrenör Aclan Kavasoğlu, "Kayseri’nin kadın basketbolundaki geçmişi çok iyi. Maddi durumlar nedeniyle bu duruma düşülmüş ama takımın kötü olduğunu düşünmüyorum. Oyuncu sayısında ciddi bir eksiklik var. Onar giderildiği takdirde iyi oyuncularla kurulu bir kadro var. Takımın performansını yukarı çekmek için çalışacağız. Kayseri’nin desteği ile bu zor günleri atlatacağız" ifadelerini kullandı.

Bellona Kayseri Basketbol’da Aclan Kavasoğlu dönemi

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#Kayseri Basketbol#Basketbol#Kadınlar Basketbol Süper Ligi

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