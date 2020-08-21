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Basketbol
AA
Haber Giriş: 21.08.2020 - 20:55 | Son Güncelleme:

Bellona Kayseri Basketbol, Sevgi Tonguç'u transfer etti

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Bellona Kayseri Basketbol, Sevgi Tonguç'u transfer etti
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol, Sevgi Tonguç'u kadrosuna kattı.

Kayseri ekibi, son olarak Adana Basketbol'da forma giyen 18 yaşındaki Tonguç'la 1 yıllığına anlaştı.

;Kulübün sosyal medya hesaplarından, "Kulübümüz transfer çalışmaları kapsamında Sevgi Tonguç ile anlaşma sağlamıştır. Kendisine hoş geldin diyor ve başarılar diliyoruz." paylaşımı yapıldı.

Bellona Kayseri Basketbol, Sevgi Tonguçu transfer etti

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